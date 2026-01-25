Weather: राजस्थान के रेगिस्तान में जमी बर्फ की सफेद चादर, तेज बर्फीली हवाओं से फसलों को नुकसान, जाड़े की जकड़न बरकरार

सर्दी बढ़ने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय पानी की टंकियों से बर्फ के समान ठंडा पानी आ रहा है, जिससे दैनिक कार्यों में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अत्यधिक सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से खुले में देर तक न रहने की सलाह दी है।