Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

जालोर जिले में दो दिन अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अब तक कितनी बारिश हुई

जिले भर में इस सीजन की बात करें तो सर्वाधिक बारिश जालोर ब्लॉक में हुई है। जालोर ब्लॉक में औसत के मुकाबले 40 फीसदी तक अधिक बारिश हो चुकी है।

जालोर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Heavy Rain In Rajasthan: राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय समेत अन्य स्थानों पर गुरुवार को हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं फसलों को जीवनदान मिला। यही नहीं अगली सीजन के लिए भी बारिश का यह दौर सुकून भरा रहा है।

जिले में अब तक 443 मिमीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले भर में इस सीजन की बात करें तो सर्वाधिक बारिश जालोर ब्लॉक में हुई है। जालोर ब्लॉक में औसत के मुकाबले 40 फीसदी तक अधिक बारिश हो चुकी है। जबकि सबसे कम 297 मिलीमीटर बारिश जसवंतपुरा में हुई है। यहां इस बार 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 2 जिलों में अत्यंत भारी बारिश! IMD ने रेड अलर्ट किया जारी, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित
जयपुर
IMD Alert

अब तक इस सीजन में हुई बारिश

इस सीजन में जालोर में 747, आहोर 463, सायला 452, भीनमाल में 383, बागोड़ा में 336, जसवंतपुरा में 297, रानीवाड़ा में 555, चितलवाना में 308, सांचौर में 352 और भाद्राजून में 539 मिलीमीटर बारिश हुई।

आगे क्या- दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

गुरुवार को भारी बारिश के बाद शुक्रवार को केवल बूंदाबांदी हुई। वहीं दोपहर में मौसम साफ हो गया। इधर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 23 और 24 अगस्त को जिले में कुछ स्थानें पर अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर जिले में दो दिन अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अब तक कितनी बारिश हुई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.