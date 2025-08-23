जालोर जिले में दो दिन अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अब तक कितनी बारिश हुई

जिले में अब तक 443 मिमीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले भर में इस सीजन की बात करें तो सर्वाधिक बारिश जालोर ब्लॉक में हुई है। जालोर ब्लॉक में औसत के मुकाबले 40 फीसदी तक अधिक बारिश हो चुकी है। जबकि सबसे कम 297 मिलीमीटर बारिश जसवंतपुरा में हुई है। यहां इस बार 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है।