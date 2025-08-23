जालोर जिले में दो दिन अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अब तक कितनी बारिश हुई

Heavy Rain In Rajasthan: राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय समेत अन्य स्थानों पर गुरुवार को हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं फसलों को जीवनदान मिला। यही नहीं अगली सीजन के लिए भी बारिश का यह दौर सुकून भरा रहा है।
जिले में अब तक 443 मिमीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले भर में इस सीजन की बात करें तो सर्वाधिक बारिश जालोर ब्लॉक में हुई है। जालोर ब्लॉक में औसत के मुकाबले 40 फीसदी तक अधिक बारिश हो चुकी है। जबकि सबसे कम 297 मिलीमीटर बारिश जसवंतपुरा में हुई है। यहां इस बार 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है।
इस सीजन में जालोर में 747, आहोर 463, सायला 452, भीनमाल में 383, बागोड़ा में 336, जसवंतपुरा में 297, रानीवाड़ा में 555, चितलवाना में 308, सांचौर में 352 और भाद्राजून में 539 मिलीमीटर बारिश हुई।
गुरुवार को भारी बारिश के बाद शुक्रवार को केवल बूंदाबांदी हुई। वहीं दोपहर में मौसम साफ हो गया। इधर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 23 और 24 अगस्त को जिले में कुछ स्थानें पर अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।