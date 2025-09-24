Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Jawai Dam: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच जवाई बांध से आई नई खबर, जानिए कितने गेट हैं खुले

जवाई बांध सुमेरखंड के अधिकारियों के अनुसार जवाई बांध के गेट नंबर 2 और 4 क्रमश: 0.25 फीट खुले थे। बांध में आवक 496 क्यूसेक थी और उसी के अनुपात में ही 496 क्यूसेक पानी की निकासी जारी थी।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 24, 2025

Jawai Dam
जवाई बांध पूरा भरा, लेकिन आवक कम होने से निकासी कम की गई। फोटो- पत्रिका

जालोर। भारी बारिश के दौरान जवाई बांध पूरी भराव क्षमता तक भरा। इस दौरान 6 सितंबर दोपहर 2 बजे जवाई बांध के गेट खोले गए। जवाई बांध से पानी की निकासी लगातार 18वें दिन जारी रही, लेकिन पानी की आवक कम होने के साथ दोपहर बाद निकासी को घटा दिया गया। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है।

जवाई बांध सुमेरखंड के अधिकारियों के अनुसार जवाई बांध के गेट नंबर 2 और 4 क्रमश: 0.25 फीट खुले थे। बांध में आवक 496 क्यूसेक थी और उसी के अनुपात में ही 496 क्यूसेक पानी की निकासी जारी थी। जवाई बांध से निकासी घटने से किसानों ने मायूसी जताई। हालांकि किसान रतनसिंह कानीवाड़ा ने यह भी कहा कि इस बार करीब एक माह से चल रही जवाई नदी से कृषि कुओं को खासा फायदा पहुंचा है।

किसानों का कहना है कि अब यदि जवाई कैचमेंट एरिया में एक अच्छी बारिश हो जाती है तो आगामी 15 दिन तक आसानी से जवाई नदी में पानी का प्रवाह हो जाएगा, जिससे नदी के किनारे स्थित कृषि कुओं में जल स्तर में काफी ज्यादा सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को कम से कम दो साल तक सिंचाई का पानी कुओं से ही मुहैया हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

Success Story: 8वीं पास गुड्डो देवी ने नहीं मानी हार, पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर कानूनगो बनी
अलवर
गुड्डो देवी अपने परिवार के साथ

नदी में प्रवाह 26 सितंबर से जारी

जवाई बांध के गेट 6 सितंबर को खुले थे, हालांकि जवाई नदी में प्रवाह सिरोही में हुई अच्छी बारिश के चलते 26 अगस्त से ही जारी है। बता दें 6 सितंबर को जवाई बांध के तीन गेट क्रमश: 3-3 फीट तक खोले गए थे। इसी दिन शाम को 6 गेट खोलकर निकासी 5-5 फीट तक की गई। आवक बढ़ने से शाम को 8 गेट से 5-5 फीट तक निकासी की गई। जिन्हें 6-6 फीट तक बढ़ा दिया गया। कुल 53 हजार क्यूसेक तक निकासी हुई।

7 सितंबर को 8 गेट से 5-5 फीट से निकासी जारी रही, जिसके बाद सवेरे 10 बजे चार गेट बंद करने के बाद 3-3 फीट निकासी जारी रही। 7 से लेकर 9 सितंबर तक क्रमश: 1 से 1 फीट तक तीन गेट से पानी की निकासी रही। जिसे 10 सितंबर को घटा दिया गया। 11 तारीख तक निकासी कम रही और इस दौरान फिर से बारिश होने पर गेज को 0.50 फीट से 1-1 फीट किया गया।

यह वीडियो भी देखें

भूजल सर्वेक्षण में बेहतर संकेत मिलने के आसार

2006 के बाद सर्वाधिक बेहतर बारिश इस सीजन में हुई है। भूजल विभाग के सर्वे में आगामी दिनों में जल स्तर के आंकड़े साझा किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है औसतन 2.50 से 3 मीटर तक जलस्तर में सुधार संभव नजर आ रहा है। इधर, जवाई बांध में पर्याप्त पानी मौजूद होने से जवाई कमांड के 24 गांवों को भी सिंचाई के लिए 4 पाण का पानी मिलेगा।

ये भी पढ़ें

श्रीगंगानगर: SDM दफ्तर के पास पानी की टंकी पर चढ़े पति-पत्नी, बहन और जीजा पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप
श्री गंगानगर
Sriganganagar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jawai Dam: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच जवाई बांध से आई नई खबर, जानिए कितने गेट हैं खुले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.