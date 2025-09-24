Jawai Dam: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच जवाई बांध से आई नई खबर, जानिए कितने गेट हैं खुले

जवाई बांध के गेट 6 सितंबर को खुले थे, हालांकि जवाई नदी में प्रवाह सिरोही में हुई अच्छी बारिश के चलते 26 अगस्त से ही जारी है। बता दें 6 सितंबर को जवाई बांध के तीन गेट क्रमश: 3-3 फीट तक खोले गए थे। इसी दिन शाम को 6 गेट खोलकर निकासी 5-5 फीट तक की गई। आवक बढ़ने से शाम को 8 गेट से 5-5 फीट तक निकासी की गई। जिन्हें 6-6 फीट तक बढ़ा दिया गया। कुल 53 हजार क्यूसेक तक निकासी हुई।