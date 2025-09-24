Jawai Dam: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच जवाई बांध से आई नई खबर, जानिए कितने गेट हैं खुले

जालोर। भारी बारिश के दौरान जवाई बांध पूरी भराव क्षमता तक भरा। इस दौरान 6 सितंबर दोपहर 2 बजे जवाई बांध के गेट खोले गए। जवाई बांध से पानी की निकासी लगातार 18वें दिन जारी रही, लेकिन पानी की आवक कम होने के साथ दोपहर बाद निकासी को घटा दिया गया। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है।
जवाई बांध सुमेरखंड के अधिकारियों के अनुसार जवाई बांध के गेट नंबर 2 और 4 क्रमश: 0.25 फीट खुले थे। बांध में आवक 496 क्यूसेक थी और उसी के अनुपात में ही 496 क्यूसेक पानी की निकासी जारी थी। जवाई बांध से निकासी घटने से किसानों ने मायूसी जताई। हालांकि किसान रतनसिंह कानीवाड़ा ने यह भी कहा कि इस बार करीब एक माह से चल रही जवाई नदी से कृषि कुओं को खासा फायदा पहुंचा है।
किसानों का कहना है कि अब यदि जवाई कैचमेंट एरिया में एक अच्छी बारिश हो जाती है तो आगामी 15 दिन तक आसानी से जवाई नदी में पानी का प्रवाह हो जाएगा, जिससे नदी के किनारे स्थित कृषि कुओं में जल स्तर में काफी ज्यादा सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को कम से कम दो साल तक सिंचाई का पानी कुओं से ही मुहैया हो सकेगा।
जवाई बांध के गेट 6 सितंबर को खुले थे, हालांकि जवाई नदी में प्रवाह सिरोही में हुई अच्छी बारिश के चलते 26 अगस्त से ही जारी है। बता दें 6 सितंबर को जवाई बांध के तीन गेट क्रमश: 3-3 फीट तक खोले गए थे। इसी दिन शाम को 6 गेट खोलकर निकासी 5-5 फीट तक की गई। आवक बढ़ने से शाम को 8 गेट से 5-5 फीट तक निकासी की गई। जिन्हें 6-6 फीट तक बढ़ा दिया गया। कुल 53 हजार क्यूसेक तक निकासी हुई।
7 सितंबर को 8 गेट से 5-5 फीट से निकासी जारी रही, जिसके बाद सवेरे 10 बजे चार गेट बंद करने के बाद 3-3 फीट निकासी जारी रही। 7 से लेकर 9 सितंबर तक क्रमश: 1 से 1 फीट तक तीन गेट से पानी की निकासी रही। जिसे 10 सितंबर को घटा दिया गया। 11 तारीख तक निकासी कम रही और इस दौरान फिर से बारिश होने पर गेज को 0.50 फीट से 1-1 फीट किया गया।
2006 के बाद सर्वाधिक बेहतर बारिश इस सीजन में हुई है। भूजल विभाग के सर्वे में आगामी दिनों में जल स्तर के आंकड़े साझा किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है औसतन 2.50 से 3 मीटर तक जलस्तर में सुधार संभव नजर आ रहा है। इधर, जवाई बांध में पर्याप्त पानी मौजूद होने से जवाई कमांड के 24 गांवों को भी सिंचाई के लिए 4 पाण का पानी मिलेगा।