जालोर

Jawai Dam: झमाझम बारिश से खुशियां ओवरफ्लो, जवाई बांध के 8 गेट पांच-पांच फीट खोले, प्रशासन अलर्ट मोड पर

जालोर जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने जवाई नदी के निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नदी में बहाव क्षेत्र में नहीं उतरने की अपील की है। गेट खोलने की बात को लेकर सूचना पर वीसी लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

Jawai Dam news
जवाई बांध। फोटो- पत्रिका

अरावली पर्वत शृंखलाओं व जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से जवाई बांध में पानी की आवक तेज होते ही जल संसाधन विभाग अलर्ट हो गया। दोपहर दो बजे दो गेट खोलने के बाद बेड़ा नदी से जवाई बांध में पानी की आवक तेज होने पर एक-एक कर आठ गेट को पांच पांच फीट तक खोला गया है। इससे जवाई नदी में तेज गति से पानी की आवक हो रही है।

प्रशासन ने बोर से जवाई नदी के आसपास रहने वालों व निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए है। एक साथ आठ गेट खोलने से बाढ़ की आशंका को लेकर जवाई नदी के किनारे रहने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरे नजर आई। जल संसाधन के अनुसार 2,3,4,5,6,9,8,10, नंबर गेट को पांच-पांच फीट तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

अधिकारियों को निर्देश

जालोर जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने जवाई नदी के निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नदी में बहाव क्षेत्र में नहीं उतरने की अपील की है। गेट खोलने की बात को लेकर सूचना पर वीसी लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

विधायक ने की अपील

जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि आहोर व जालोर की जनता के लिए खुशखबरी है कि बांध में की लगातार पानी की आवक जारी हैं। नदी के आसपास रहने वाले किसानों से अपील है कि सुरक्षित रहे। नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं उतरे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आमजन को सर्तक रहने, नदी से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से जालोर जिले में रविवार को अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं।

राजेन्द्र नगर स्कूल को बनाया गया शेल्टर होम

जवाई बांध के 8 गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन जालोर पूरी तहर अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा प्रभावितों के राहत एवं बचाव के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर, जालोर को शेल्टर होम के लिए तैयार किया गया है। जहां प्रभावितों के लिए भोजन, उपचार, स्वच्छ पेयजल एवं बिस्तर की व्यवस्था की गई है।

वहीं जवाई नदी के बहाव क्षेत्रों एवं आस पास के इलाकों में आमजन से पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने, पानी बहाव के नजदीक नहीं जाने तथा फोटो-विडियो के चक्कर में लापरवाही नहीं करने की अपील जारी की गई है। आपात स्थिति में फंसे होने पर जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष/कन्ट्रोम रूम नम्बर 02973-222216 एवं 02973-222525 पर सूचित किया जा सकता है।

कलक्टर-एसपी ने किया आहोर क्षेत्र का दौरा

जालोर जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को जवाई नदी के बहाव क्षेत्र आहोर उपखण्ड क्षेत्र के माधोपुरा, भैंसवाड़ा, छीपरवाड़ा, हरजी, पचावना क्षेत्र के पुलियों एवं रपटों का दौरा कर जवाई नदी के जल स्तर का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आहोर सहित पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने तथा प्रभावी निगरानी करते हुए आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए।

06 Sept 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jawai Dam: झमाझम बारिश से खुशियां ओवरफ्लो, जवाई बांध के 8 गेट पांच-पांच फीट खोले, प्रशासन अलर्ट मोड पर

