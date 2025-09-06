Jawai Dam: झमाझम बारिश से खुशियां ओवरफ्लो, जवाई बांध के 8 गेट पांच-पांच फीट खोले, प्रशासन अलर्ट मोड पर

जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि आहोर व जालोर की जनता के लिए खुशखबरी है कि बांध में की लगातार पानी की आवक जारी हैं। नदी के आसपास रहने वाले किसानों से अपील है कि सुरक्षित रहे। नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं उतरे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आमजन को सर्तक रहने, नदी से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से जालोर जिले में रविवार को अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं।