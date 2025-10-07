Patrika LogoSwitch to English

जालोर

जालोर में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से मची सनसनी, लोगों ने नशेड़ी समझ पुलिस को किया था फोन

मृतक के भाई प्रवीण की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। मौके पर कुछ फटे हुए दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

jalore news

मोर्चरी के पास जमा परिवार व समाज के लोग। फोटो- पत्रिका

जालोर। शहर में सांफाड़ा तिराहा से पहले एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हरीश जीनगर (40) के रूप में हुई। एएसआई रामूराम ने बताया कि रात को कुछ लोग फैक्ट्री एरिया में बैठे थे। इस दौरान एक स्कूटर नजर आया। एक युवक भी नजर आया तो उन्हें लगा कोई नशे में पड़ा होगा।

इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर एंबुलेंस भी पहुंची। युवक की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि हरीश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। रात में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सुबह परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर एकत्र हुए। पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। मृतक के भाई प्रवीण की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। मौके पर कुछ फटे हुए दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

निडोरा तालाब में अज्ञात युवक का शव मिला

वहीं शहर के मध्य स्थित निडोरा तालाब में सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस व आपदा राहत दल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से आपदा राहत दल के सदस्यों ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। शिनाख्त के लिए प्रयास जारी हैं।

कोतवाली थाना प्रभारी दलतप सिंह ने बताया कि सोमवार को निडोला तालाब सार्दुलपुरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो निडोला तालाब में एक 40-45 साल के पुरुष का शव मिला, जिसने सफेद रंग की फुल बाजू की शर्ट और जींस पहन रखी थी। तलाशी में पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। आसपास के लोगों से पूछताछ पर भी किसी ने पहचान नहीं की। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी मृत्यु पानी में डूबने से होना प्रतीत होती है। शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

जालोर में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से मची सनसनी, लोगों ने नशेड़ी समझ पुलिस को किया था फोन

