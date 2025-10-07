जालोर में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से मची सनसनी, लोगों ने नशेड़ी समझ पुलिस को किया था फोन

कोतवाली थाना प्रभारी दलतप सिंह ने बताया कि सोमवार को निडोला तालाब सार्दुलपुरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो निडोला तालाब में एक 40-45 साल के पुरुष का शव मिला, जिसने सफेद रंग की फुल बाजू की शर्ट और जींस पहन रखी थी। तलाशी में पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। आसपास के लोगों से पूछताछ पर भी किसी ने पहचान नहीं की। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी मृत्यु पानी में डूबने से होना प्रतीत होती है। शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।