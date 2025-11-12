Jalore Accident: खतरे से खाली नहीं यह मार्ग, पैदल चल रही महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, 1 गंभीर

सेवानिवृत्त कर्मचारी दलपतसिंह आर्य बताते हैं कि आहोर चौराहे से कानीवाड़ा मोड़ तक एक्सीडेंटल जोन है। 2010 में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास शाम के समय शराब के नशे में जीप चालक ने सड़क किनारे पैदल घर की ओर लौटते समय टक्कर मारी थी, जिसमें मेरी बहन, भांजी और एक मित्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं, मेरी पुत्री और मेरे मित्र भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इस पूरे मार्ग पर न तो स्पीड ब्रेकर हैं और न ही सुरक्षा जालियां लगी हुई हैं। रोशनी का भी अभाव रहता है।