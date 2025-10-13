Rajasthan: रात में कांग्रेस पर्यवेक्षक के ड्राइवर को पीटा, फिर आरोपी पक्ष ने दिया माफीनामा, पूर्व मंत्री ने लगा लिया गले

आरोपी के भाई को माफी देते पूर्व मंत्री मेघवाल। फोटो- पत्रिका
जालोर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर रायशुमारी के बाद रविवार रात को होटल लौट रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नियुक्त पर्यवेक्षक गोविंदराम मेघवाल की गाड़ी के चालक से शहर के पंचायत समिति के पास धक्का मुक्की के मामले में पुलिस ने देर रात को ही आरोपी मूड़ी निवासी राजेंद्रसिंह को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया था। घटनाक्रम के बाद पुलिस हरकत में आई और रात में ही आरोपी को दस्तयाब कर लिया।
जांच में सामने आया कि मामला पूर्व नियोजित नहीं था। चालक द्वारा कार को ओवरटेक के दौरान यह विवाद रात में हुआ, जिसके बाद कार चालक और आरोपी के बीच बहस हुई। इस दौरान आरोपी ने चालक से हाथापाई की और कार लेकर फरार हो गए। घटनाक्रम के बाद देर रात को ही होटल में कुशलक्षेम पूछने के लिए पूर्व जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर, ऊमसिंह चांदराई समेत कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे।
घटनाक्रम के बाद आरोपी पक्ष के परिवार ने घटना पर खेद प्रकट किया। दोपहर में आरोपी की रिहाई हो गई। वहीं भाद्राजून में ब्लॉक स्तरीय रायशुमारी के बाद सायला की तरफ जाते समय परिवार के सदस्य गोविंदराम मेघवाल से मिले। घटनाक्रम पर खेल प्रकट किया। मेघवाल ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए किसी तरह का परिवाद नहीं पेश किया। इससे पूर्व रविवार सवेरे परिवार के सदस्य के रूप में आरोपी के भाई प्रवीण ने लिखित में माफीनाम भी दिया। इधर, मंत्री ने भी आरोपी के भाई को गले लगाकर गिले शिकवे माफ किए।
प्रवीणसिंह व राजेंद्रसिंह ने लिखित माफीनामा दिया। माफीनामे में बताया कि वे गांव जा रहे थे। पंचायत समिति के सामने गाड़ी के ओवरटेक करने के समय अज्ञानतावश वाहन चालक से हाथापाई की। घटना के बाद ज्ञात हुआ कि गाड़ी में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल थे। जानकारी के अभाव में अज्ञानतावश यह भूल हुई।
