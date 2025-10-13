Rajasthan: रात में कांग्रेस पर्यवेक्षक के ड्राइवर को पीटा, फिर आरोपी पक्ष ने दिया माफीनामा, पूर्व मंत्री ने लगा लिया गले

घटनाक्रम के बाद आरोपी पक्ष के परिवार ने घटना पर खेद प्रकट किया। दोपहर में आरोपी की रिहाई हो गई। वहीं भाद्राजून में ब्लॉक स्तरीय रायशुमारी के बाद सायला की तरफ जाते समय परिवार के सदस्य गोविंदराम मेघवाल से मिले। घटनाक्रम पर खेल प्रकट किया। मेघवाल ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए किसी तरह का परिवाद नहीं पेश किया। इससे पूर्व रविवार सवेरे परिवार के सदस्य के रूप में आरोपी के भाई प्रवीण ने लिखित में माफीनाम भी दिया। इधर, मंत्री ने भी आरोपी के भाई को गले लगाकर गिले शिकवे माफ किए।