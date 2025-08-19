Jalore News: ACB के जाल में फंसा सरकारी डॉक्टर, 2 हजार रुपए में बेचा था ईमान

उन्होंने बताया कि इस पर ब्यूरो टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी चिकित्सक कानाराम को परिवादी से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी जोधपुर रेंज उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।