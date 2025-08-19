Jalore News: ACB के जाल में फंसा सरकारी डॉक्टर, 2 हजार रुपए में बेचा था ईमान

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जालोर में राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. कानाराम को एक मामले में मंगलवार को दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की जालोर इकाई को शिकायत की थी। परिवादी ने बताया था कि उसके साथ हुई मारपीट को लेकर कोतवाली में दर्ज प्रकरण में चोट प्रतिवेदन जारी करने की एवज में चिकित्सक कानाराम दो हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस पर ब्यूरो टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी चिकित्सक कानाराम को परिवादी से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी जोधपुर रेंज उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।