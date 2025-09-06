Jalore Crime: ACB के जाल में फंसा रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल, 50 हजार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और भंवरलाल को सरवाना पुलिस थाने के परिसर में स्थित उनके सरकारी आवास से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्ती एक बार फिर सामने आई है।