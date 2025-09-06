Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Jalore Crime: ACB के जाल में फंसा रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल, 50 हजार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और भंवरलाल को सरवाना पुलिस थाने के परिसर में स्थित उनके सरकारी आवास से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

head constable arrested for bribery
कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जालोर जिले के सरवाना पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भंवरलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी की बाड़मेर इकाई ने जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में की।

एसीबी को मिली थी शिकायत

एसीबी को शिकायत मिली थी कि हेड कांस्टेबल भंवरलाल एक मामले में जांच अधिकारी के रूप में दो अन्य सह-आरोपियों को मुकदमे में शामिल नहीं करने और मुकदमे में मदद करने के बदले में परिवादियों के वकील से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था।

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और भंवरलाल को सरवाना पुलिस थाने के परिसर में स्थित उनके सरकारी आवास से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्ती एक बार फिर सामने आई है।

