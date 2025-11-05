Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Rajasthan: एक और भीषण हादसा, कटकर अलग हुए बाइक सवारों के हाथ पैर, दो की मौत, दो बेहद गंभीर…

Jalore Accident News: पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताओं के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। झाब थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Jayant Sharma

Nov 05, 2025

road accident demo pic - patrika

Accident News: भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार और लापरवाही का घातक संगम देखने को मिला। राजस्थान के जालोर जिले में देवड़ा गांव के समीप मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस वक्त हुई, जब 1 मोटरसाइकिल पर सवार 4 दोस्त एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से सांचौर की ओर जा रहे थे और सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए।

शरीर के अंग कटकर अलग गिरे

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक के हाथ और पैर कटकर मौके पर ही अलग जा गिरे। जबकि दूसरा युवक एक्सप्रेसवे किनारे लगी रेलिंग में जा फंसा। पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों मृतकों की शिनाख्त की जा रही है, जबकि दो गंभीर रूप से घायल युवकों को तुरंत सांचौर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया हैए जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाने पर बैन

हादसे की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस दर्दनाक घटना का मुख्य कारण मोटरसाइकिल सवारों द्वारा की गई घोर लापरवाही थी, क्योंकि भारतमाला एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद है। लेकिन ये बाइक सवार एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे थे। तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी के चलते ही यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास रहने वाले लोग अक्सर एक्सप्रेसवे पर बाइक लेकर बेरोकटोक निकल जाते हैं।

ट्रक ड्राइवर ने भागने के बजाय की मदद

झाब थाना अधिकारी अरुण कुमार और बीट प्रभारी नरपत सिंह राजपुरोहित को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, वे तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायलों को निकालने और घटनास्थल को सुरक्षित करने का काम शुरू किया। उन्होंने टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके पर रुका रहा और उसने दुर्घटना की सूचना पुलिस को देने में मदद की। पुलिस ने उससे पूछताछ की है ।

शवों का पोस्टमॉर्टम और जांच शुरू

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताओं के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। झाब थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चारों युवक कहां से आ रहे थे और उन्होंने एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड जाने का खतरनाक फैसला क्यों लिया।

Jaipur SMS Hospital Fire: आग में बुझी जिंदगियां, धुएं में खो गईं उम्मीदें, …जांच कमेटी गठित
जयपुर
Jaipur SMS Hospital Trauma Centre ICU Fire 6 Death Admitted Patients Narrated their Ordeal

Published on:

05 Nov 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: एक और भीषण हादसा, कटकर अलग हुए बाइक सवारों के हाथ पैर, दो की मौत, दो बेहद गंभीर…

