Rajasthan: एक और भीषण हादसा, कटकर अलग हुए बाइक सवारों के हाथ पैर, दो की मौत, दो बेहद गंभीर…

Accident News: भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार और लापरवाही का घातक संगम देखने को मिला। राजस्थान के जालोर जिले में देवड़ा गांव के समीप मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस वक्त हुई, जब 1 मोटरसाइकिल पर सवार 4 दोस्त एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से सांचौर की ओर जा रहे थे और सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए।