Jalore News: 10 KM दायरे के ग्रामीणों को टोल मुक्त करने की मांग, किसानों ने दिया धरना

रानीवाड़ा। रानीवाड़ा क्षेत्र में किसानों का गुस्सा कोटड़ा टोल प्लाजा पर फूट पड़ा। टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों की मुख्य मांग है कि कोटड़ा टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी गांवों को टोल फ्री किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने यह भी मांग उठाई कि कृषि कार्यों में संलग्न वाहनों को पूरी तरह से टोल मुक्त किया जाए, ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।