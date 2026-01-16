जालोर में सड़कों पर नियम विरूद्ध बेलगाम दौड़ रहे ट्रैक्टर, हर पल सताता है हादसे का डर

ट्रैक्टर संचालक नियम विरूद्ध व्यावसायिक उपयोग कर चांदी काट रहे हैं। सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले ट्रैक्टर रात्रि के समय एक लाइट के सहारे चलते हैं। वहीं, कई ट्रैक्टरों पर दो की बजाय तीन लाइटें जलती नजर आती हैं। इसके अलावा कई ट्रैक्टरों के पीछे बंधी ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर का अभाव है। पाइप, लोहे के सरिए, सीमेंट के ड्रम समेत अन्य सामान का काफी हिस्सा ट्रॉली से बाहर ही रहता है।