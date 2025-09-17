Patrika LogoSwitch to English

जालोर

बजरी माफियाओं पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, जालोर में मचा हड़कंप, जब्त किए 15 ट्रैक्टर

विधायक डॉ. सिंह ने क्षेत्र में बांडी नदी के अवैध खनन को लेकर विधानसभा में मुद्दा रखा था। मुद्दा रखने के बाद पुलिस ने गत 15 दिनों में करीब 15 के करीब ट्रैक्टर व एक लोडर जब्त किया है।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

illegal mining of gravel in Jalore
पुलिस की ओर से जब्त बजरी से भरे ट्रेक्टर। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र से गुजर रही बांडी व सागी नदी में बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से होता है। क्षेत्र के नरता, भादरड़ा, खानपुर, भरूड़ी, भागलसेफ्टा, नवापुरा व दासपां में सालों से बजरी का अवैध खनन हो रहा है। बजरी के अवैध खनन से नदी क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो चुके है। बजरी का अवैध खनन कर खनन में जुटे लोग चांदी काट रहे है। वहीं सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

गत दिनों विधानसभा सत्र के दौरान अवैध बजरी खनन को लेकर विधायक समरजीतसिंह विधानसभा में भी मुद्दा रखा था। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद अब पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बजरी के अवैध खनन व परिवहन को लेकर समय-समय पर कार्रवाई जारी है।

अब हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

विधायक डॉ. सिंह ने क्षेत्र में बांडी नदी के अवैध खनन को लेकर विधानसभा में मुद्दा रखा था। मुद्दा रखने के बाद पुलिस ने गत 15 दिनों में करीब 15 के करीब ट्रैक्टर व एक लोडर जब्त किया है। इसके अलावा ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नरता, भादरड़ा स्थित बांडी नदी, खानपुर रोड सुरता की ढाणी, आलड़ी स्थित सागी नदी में कार्रवाई की। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

2025 में हुई अधिक कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीनमाल पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2023 में 12 प्रकरण बनाकर 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर 80 टन बजरी जब्त की एवं 12 ट्रैक्टर-ट्रॉली व 3 लोडर जब्त किए।

2024 में 8 प्रकरण दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 65 टन बजरी जब्त की एवं 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली व एक डम्पर हाइवो को जब्त किया। 2025 में 31 प्रकरण दर्ज कर 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं 285 टन बजरी जब्त कर 42 ट्रैक्टर-ट्रॉली व 5 डम्पर हाइवो एवं एक लोडर को जब्त किया। हालांकि यहां अवैध खनन में इससे अधिक वाहन लगे हैं।

31 प्रकरण बनाए है

समय-समय पर बजरी के अवैध खनन को लेकर कार्रवाई होती रही है। बजरी खनन को लेकर 2025 में अब 31 प्रकरण दर्ज कर 42 ट्रैक्टर-ट्रोली व 5 डम्पर जब्त किए है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
रामेश्वर भाटी, थानाधिकारी-भीनमाल

