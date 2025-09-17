बजरी माफियाओं पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, जालोर में मचा हड़कंप, जब्त किए 15 ट्रैक्टर

राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र से गुजर रही बांडी व सागी नदी में बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से होता है। क्षेत्र के नरता, भादरड़ा, खानपुर, भरूड़ी, भागलसेफ्टा, नवापुरा व दासपां में सालों से बजरी का अवैध खनन हो रहा है। बजरी के अवैध खनन से नदी क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो चुके है। बजरी का अवैध खनन कर खनन में जुटे लोग चांदी काट रहे है। वहीं सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।