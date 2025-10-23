Asian Youth Games: जालोर के सफाई कर्मचारी की बेटी एशियन यूथ गेम्स में बरसाएगी पंच, मायूसी को बनाया ‘ताकत’

गौरतलब है कि मुएथाई गेम के लिए देश से 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और इसमें चार राजस्थान के बच्चे हैं। खिलाड़ियों में जयपुर से विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता और जालोर से हर्षिता हैं। इनके अलावा हरियाणा से सूरज, छत्तीसगढ़ से युवराज सिंह, केरल से निशाथ अंजुम, असम से पेरिस और मेघालय से अल्फोंसा जिनिआ भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 11 सदस्यीय भारतीय मूएथाई दल में 9 खिलाड़ी, एक कोच, एक महिला मैनेजर शामिल है। खिलाड़ियों में 6 बालिका और 3 बालक हैं।