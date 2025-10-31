Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Mandi News: कृषि मंडी में पहुंचने लगी मूंग की फसल, कीमत सुनकर किसान मायूस, जानिए कारण

व्यापारियों का कहना है कि मूंग की क्वालिटी खराब होने से दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा मंडी में मतीरा व तिल की आवक भी कम हो रही है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

Mandi news, Jalore Mandi News, Sanchore Mandi News, Bhinmal Mandi News

मंडी में बोली लगाते व्यापारी। फोटो- पत्रिका

जालोर। दीपावली निकलने के साथ ही यहां की कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक शुरू हो गई है। मंडी में खरीफ की उपज मूंग, मतीरा व तिल बिकने के लिए पहुंच रहे हैं। मंडी में दिनभर व्यापारियों व किसानों की चहल-पहल रहती है। इस बार अधिक बारिश से मूंग की क्वालिटी गिरने से किसानों को उपज का पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है।

सितंबर माह में हुई बरसात से खासकर मूंग की फसल खराब हुई है। मूंग की उपज भी कम हुई है, साथ ही क्वालिटी गिरी है। इसी वजह से किसानों को पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों में मायूसी है। यहां मूंग मंडी में 5500-6500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से बिक रहे हैं। मूंग की आवक भी पिछले साल के मुकाबले आधी हो रही है।

व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल इन दिनों मंडी में रोजाना 250-300 बोरी मूंग पहुंच रहे थे। वहीं अब रोजाना 100 बोरी के करीब ही मूंग पहुंच रहा है। इसके अलावा मंडी में मतीरा व तिल की आवक भी कम हो रही है।

काला पड़ गया मूंग का दाना

किसान खरीफ फसल में बाजरा के बाद मूंग की अच्छी बुवाई करते हैं। मूंग की फसल किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है, लेकिन सितंबर माह में हुई बरसात से मूंग की फसल खराब हो गई है। साथ ही उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। व्यापारियों का कहना है कि मूंग की उपज में दाना काला पड़ने से क्वालिटी गिर गई है।

यह वीडियो भी देखें

क्वालिटी अच्छी नहीं

मूंग की फसल में दाना काला पड़ गया है। इससे पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी के मूंग तो मंडी में आए ही नहीं है। ऐसे में दाम भी कम चल रहे हैं।

  • अरविन्द सेठ, मंडी व्यापारी

आधी हो रही आवक

मंडी में पिछलेे साल के मुकाबले उपज की आवक आधी है। पिछले साल रोजाना 250-300 बोरी जिंसों की आवक हो रही थी, वहीं अब 100-125 बोरी ही जिंसों की आवक हो रही है।

  • दिनेश जैन, मंडी व्यापारी

अब आवक शुरू हुई

मंडी में लाभपंचमी पर्व के बाद से उपज पहुंचनी शुरू हुई है। मंडी में काफी रौनक तो रहती है, लेकिन इस बार उपज कम होने से आवक कम हो रही है। आगे आवक अधिक होने की संभावना है।

  • भंवरलाल माली, मंडी व्यापारी

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए, होंगे बड़े काम
जालोर
Repair of damaged Roads

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Mandi News: कृषि मंडी में पहुंचने लगी मूंग की फसल, कीमत सुनकर किसान मायूस, जानिए कारण

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Expressway: खतरे से खाली नहीं है राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर सफर, NHAI पर उठ रहे सवाल

Bharatmala Expressway
जालोर

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

IMD rain alert
जालोर

Rajasthan News: जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए, होंगे बड़े काम

Repair of damaged Roads
जालोर

Jalore News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिना कारण बीमा पॉलिसी निरस्त, किसान परेशान

जालोर

राजस्थान: फोरलेन सड़क का काम अगले महीने होगा पूरा, रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन; 3 जिलों को होगा फायदा

Rajasthan-Road-News
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.