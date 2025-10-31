Mandi News: कृषि मंडी में पहुंचने लगी मूंग की फसल, कीमत सुनकर किसान मायूस, जानिए कारण

सितंबर माह में हुई बरसात से खासकर मूंग की फसल खराब हुई है। मूंग की उपज भी कम हुई है, साथ ही क्वालिटी गिरी है। इसी वजह से किसानों को पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों में मायूसी है। यहां मूंग मंडी में 5500-6500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से बिक रहे हैं। मूंग की आवक भी पिछले साल के मुकाबले आधी हो रही है।