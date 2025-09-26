Rajasthan: टांके में गिरने से विवाहिता की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी, परिजनों की जांच की मांग

बता दें कि गुरुवार सुबह मृतका के पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष की मांग पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतका के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि मृतका मंजुला की शादी 4 माह पूर्व ही हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है।