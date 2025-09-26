Rajasthan: टांके में गिरने से विवाहिता की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी, परिजनों की जांच की मांग

जालोर। रानीवाड़ा थाना क्षेत्र के चिमनगढ़ गांव में टांके में गिरने से 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका मंजुला मेघवाल का चिमनगढ़ ससुराल है।
ससुराल पक्ष के अनुसार बुधवार शाम को अचानक वह घर के आंगन में बने टांके में गिर गई, बचाव का प्रयास किया, लेकिन डूबने से उसकी ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टांके से बाहर निकलवाकर रानीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
अचानक हुई इस दुर्घटना से मृतका के परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हादसा प्रतीत हो रहा है, हालांकि संपूर्ण तथ्य जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।
बता दें कि गुरुवार सुबह मृतका के पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष की मांग पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतका के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि मृतका मंजुला की शादी 4 माह पूर्व ही हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है।