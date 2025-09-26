Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: टांके में गिरने से विवाहिता की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी, परिजनों की जांच की मांग

रानीवाड़ा थाना क्षेत्र के चिमनगढ़ गांव में टांके में गिरने से 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका मंजुला मेघवाल का चिमनगढ़ ससुराल है।

जालोर

kamlesh sharma

Sep 26, 2025

Married woman dies
टांके में गिरने से विवाहिता की मौत: फोटो पत्रिका

जालोर। रानीवाड़ा थाना क्षेत्र के चिमनगढ़ गांव में टांके में गिरने से 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका मंजुला मेघवाल का चिमनगढ़ ससुराल है।

ससुराल पक्ष के अनुसार बुधवार शाम को अचानक वह घर के आंगन में बने टांके में गिर गई, बचाव का प्रयास किया, लेकिन डूबने से उसकी ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टांके से बाहर निकलवाकर रानीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

अचानक हुई इस दुर्घटना से मृतका के परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हादसा प्रतीत हो रहा है, हालांकि संपूर्ण तथ्य जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

बता दें कि गुरुवार सुबह मृतका के पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष की मांग पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतका के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि मृतका मंजुला की शादी 4 माह पूर्व ही हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

कोटा में 4 किशोर के डूबने का मामला: पार्वती नदी में डूबे शेष तीन किशोर के भी शव मिले, मचा कोहराम
कोटा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: टांके में गिरने से विवाहिता की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी, परिजनों की जांच की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.