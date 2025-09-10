जालोर के टांपी गांव में लगी भीषण आग, मेन बाजार की 4 दुकानें जलकर राख, करोड़ों का आर्थिक नुकसान

Jalore News: जालोर जिले के चितलवाना उपखंड स्थित टांपी गांव में मंगलवार देर रात अचानक भयंकर आग फैल गई। इस आग ने मुख्य बाजार की चार बड़ी दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इनमें दो कपड़ों की दुकानें और दो मणिहारी और प्लास्टिक के सामान की दुकानें शामिल थीं। सभी दुकानें होलसेल स्तर की थीं, जिससे शुरुआती अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।