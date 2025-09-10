जालोर के टांपी गांव में लगी भीषण आग, मेन बाजार की 4 दुकानें जलकर राख, करोड़ों का आर्थिक नुकसान

Jalore News: जालोर जिले के चितलवाना उपखंड स्थित टांपी गांव में मंगलवार देर रात अचानक भयंकर आग फैल गई। इस आग ने मुख्य बाजार की चार बड़ी दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इनमें दो कपड़ों की दुकानें और दो मणिहारी और प्लास्टिक के सामान की दुकानें शामिल थीं। सभी दुकानें होलसेल स्तर की थीं, जिससे शुरुआती अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई किलोमीटर दूर से भी उन्हें देखा जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे।
दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सांचौर नगर परिषद से दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन उफनती लूणी नदी के कारण उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ा। पानी का तेज बहाव दमकल गाड़ियों की गति को धीमा कर रहा था, जिससे आग बुझाने की प्रक्रिया में देरी हुई।
स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने बाल्टियों और पाइपों की मदद से आग पर पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्र लपटों के सामने उनकी कोशिशें काफी हद तक असफल रहीं। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मी आग पर नियंत्रण पाने में सफल हुए।
अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने हाल ही में नया स्टॉक भरा था, जिसे आग ने पूरी तरह नष्ट कर दिया।
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। आग की वजह से न केवल दुकानों का सामान जलकर राख हुआ, बल्कि स्थानीय व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर पड़ा है। इस घटना ने टांपी बाजार की सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।