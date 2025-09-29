राजस्थान में कार्यकर्ताओं के सामने रोने लगे कांग्रेस विधायक, कहा- परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते विधायक रतन देवासी। फोटो- पत्रिका
जालोर/रानीवाड़ा। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवार को धमकी और परेशान किए जाने का आरोप लगाने के बाद रानीवाड़ा में कांग्रेस विधायक से मिलने भीड़ जुटी। विधायक रतन देवासी ने मौजूद जनसमूह से कहा उन्हें और उनके परिवार को कुछ लोगों द्वारा लगातार धमकियां मिल रही हैं।
देवासी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे साथ कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। उन्होंने यह भी बताया कि जालोर जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ज्ञापन सौंपा जाएगा और पूरे मामले की जांच की मांग की जाएगी। वही उन्होंने इशारों-इशारों में कांग्रेस के कुछ नेताओं पर तंज भी कसे। सम्मेलन के दौरान विधायक की आंखों में आंसू भी छलक पड़े।
उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और प्रशासन को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध गलत टिप्पणियां की जाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार धमकियां मिलना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है।
गौरतलब है कि 22 सितंबर को रतन देवासी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद से ही क्षेत्र में हलचल मच गई और उनके समर्थन में लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। रविवार को आयोजित समेलन में कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में विधायक के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समेलन में मौजूद समर्थकों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
विधायक ने कहा कि तीन की जगह 13 दिन तक रोएंगे। ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक तो कोई ऐसा जन्मा नहीं है। कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। ऐसी टिप्पणी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देवासी ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी की उन्होंने पुलिस को शिकायत पेश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वह व्यक्ति आज भी खुला घूम रहा है, जो कहता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को काला ओढ़ाएगा।
यह वीडियो भी देखें
लोग मुझे मिलने के लिए पहुंचे थे तो मैंने उनके सामने पक्ष रखा। कुछ लोग है, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध मेरा ही नहीं हर क्षेत्रवासी में भी रोष है। एसपी जालोर को मिलकर इस संबंध में परिवाद पेश करेंगे।
