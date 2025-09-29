Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

राजस्थान में कार्यकर्ताओं के सामने रोने लगे कांग्रेस विधायक, कहा- परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी

रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और प्रशासन को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2025

MLA Ratan Dewasi

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते विधायक रतन देवासी। फोटो- पत्रिका

जालोर/रानीवाड़ा। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवार को धमकी और परेशान किए जाने का आरोप लगाने के बाद रानीवाड़ा में कांग्रेस विधायक से मिलने भीड़ जुटी। विधायक रतन देवासी ने मौजूद जनसमूह से कहा उन्हें और उनके परिवार को कुछ लोगों द्वारा लगातार धमकियां मिल रही हैं।

देवासी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे साथ कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। उन्होंने यह भी बताया कि जालोर जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ज्ञापन सौंपा जाएगा और पूरे मामले की जांच की मांग की जाएगी। वही उन्होंने इशारों-इशारों में कांग्रेस के कुछ नेताओं पर तंज भी कसे। सम्मेलन के दौरान विधायक की आंखों में आंसू भी छलक पड़े।

'लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला'

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और प्रशासन को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध गलत टिप्पणियां की जाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार धमकियां मिलना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है।

कार्रवाई की मांग

गौरतलब है कि 22 सितंबर को रतन देवासी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद से ही क्षेत्र में हलचल मच गई और उनके समर्थन में लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। रविवार को आयोजित समेलन में कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में विधायक के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समेलन में मौजूद समर्थकों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।

बहन-बेटियों को काल पहनाने पर तंज

विधायक ने कहा कि तीन की जगह 13 दिन तक रोएंगे। ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक तो कोई ऐसा जन्मा नहीं है। कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। ऐसी टिप्पणी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देवासी ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी की उन्होंने पुलिस को शिकायत पेश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वह व्यक्ति आज भी खुला घूम रहा है, जो कहता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को काला ओढ़ाएगा।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

लोग मुझे मिलने के लिए पहुंचे थे तो मैंने उनके सामने पक्ष रखा। कुछ लोग है, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध मेरा ही नहीं हर क्षेत्रवासी में भी रोष है। एसपी जालोर को मिलकर इस संबंध में परिवाद पेश करेंगे।

  • रतनदेवासी, विधायक, रानीवाड़ा

ये भी पढ़ें

Rajasthan: BJP नेता के 40 मकान, 350 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने की पूरी तैयारी
भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 04:21 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / राजस्थान में कार्यकर्ताओं के सामने रोने लगे कांग्रेस विधायक, कहा- परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बीच रास्ते भजनलाल सरकार के मंत्री को ग्रामीणों ने रोका, सामने रख दी ऐसी मांग

jalore news
जालोर

Rajasthan: दिवाली से पहले किसान को बड़ी राहत, 28 साल बाद मिली ₹56.85 लाख की छूट

Rajasthan-Government-1
जालोर

Rajasthan: टांके में गिरने से विवाहिता की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी, परिजनों की जांच की मांग

Married woman dies
जालोर

Jawai Dam: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच जवाई बांध से आई नई खबर, जानिए कितने गेट हैं खुले

Jawai Dam
जालोर

रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल, पूर्व मंत्री और पुत्र पर लगाए आरोप, कहा-जल्द करूंगा खुलासा

MLA Ratan Dewasi
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.