राजस्थान में कार्यकर्ताओं के सामने रोने लगे कांग्रेस विधायक, कहा- परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी

गौरतलब है कि 22 सितंबर को रतन देवासी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद से ही क्षेत्र में हलचल मच गई और उनके समर्थन में लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। रविवार को आयोजित समेलन में कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में विधायक के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समेलन में मौजूद समर्थकों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।