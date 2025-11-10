Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Car Fire: राजस्थान में चलती कार बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप

जसवंतपुरा-रेवदर बीओटी रोड पर जलदाय विभाग के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक की सूझबूझ और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

Car Fire

आग का गोला बनी कार। फोटो- पत्रिका

जसवंतपुरा। बीओटी रोड पर जलदाय विभाग के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हुई। जसवंतपुरा-रेवदर बीओटी रोड पर जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने कार के इंजन से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं।

चालक सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोककर नीचे उतर गया। कुछ ही देर में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई, जिससे बीओटी रोड पर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी गुमानसिंह भाटी और तहसीलदार नीरज कुमारी मौके पर पहुंचे।

कबाड़ में बदली कार

थाना अधिकारी ने तत्काल विद्युत विभाग को सूचित कर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करवाई। प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने पानी का टैंकर मंगवाकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू पाने तक वह पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गई।

घटनास्थल से महज 20 फीट की दूरी पर भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कस्बेवासी उपखंड मुख्यालय पर लंबे समय से अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। अग्निशमन वाहन के अभाव में लोगों को अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास करने पड़ते हैं।

Updated on:

10 Nov 2025 04:42 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Car Fire: राजस्थान में चलती कार बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप

