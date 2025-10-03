Jalore News: किडनैपर बोले- 43 लाख रुपए दे दो वरना, भंवरलाल-मनोहर की लाश मिलेंगी

पुलिस वारदात में प्रयुक्त वाहन व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस उप निरीक्षक गनी मोहम्मद ने बताया कि दांतीवास के कावाखेड़ा निवासी भंवरलाल विश्नोई के अपहरण के मामले में आरोपी सुरासंद निवासी पांचाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।