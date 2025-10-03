Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Jalore News: किडनैपर बोले- 43 लाख रुपए दे दो वरना, भंवरलाल-मनोहर की लाश मिलेंगी

भंवरलाल विश्नोई के अपहरण के मामले में आरोपी सुरासंद निवासी पांचाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है।

2 min read

जालोर

image

Santosh Trivedi

Oct 03, 2025

jalore news

Photo- Patrika

जालोर/भीनमाल। लेनदेन के विवाद में चल रही रंजिश में दांतीवास के कावाखेड़ा से युवक से मारपीट कर अपहरण के मामले में पुलिस ने सुराचंद (चितलवाना) निवासी पांचाराम पुत्र हरमल विश्नोई गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने वारदात में शामिल आरोपियों को अपने घर पर ठहराया था। साथ ही अपहृत युवक को बंधक बनाकर रखा था।

पुलिस वारदात में प्रयुक्त वाहन व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस उप निरीक्षक गनी मोहम्मद ने बताया कि दांतीवास के कावाखेड़ा निवासी भंवरलाल विश्नोई के अपहरण के मामले में आरोपी सुरासंद निवासी पांचाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

यह था मामला

एक अक्टूबर को दांतीवास के कावांखेड़ा निवासी करण सारण ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसके भाई मनोहरलाल एवं आरोपी फूलण निवासी जयप्रकाश पुत्र हेमाराम विश्नोई के पार्टनरशिप में बैंगलुरू में व्यवसाय था। फिर जयप्रकाश द्वारा राशि का गबन कर देने से भाई ने विरोध किया। उसके बाद से ही प्रार्थी के भाई मनोहरलाल का पता नहीं है।

बुधवार रात 12 बजे के आसपास प्रार्थी का भाई भंवरलाल व 2-3 अन्य लोग गाड़ी लेकर गरबा देख कर वापस आ रहे थे। इस दौरान दांतीवास से कांवाखेड़ा मार्ग पर एक कार व बिना नंबरी कैंपर में सवार होकर आए 10 से 12 लोगों ने गाड़ी रोकी।

इस दौरान फायर किया और गाड़ी को टक्कर मारी। भंवरलाल की गाड़ी के आगे गाडिय़ां डालकर मारपीट की और उसका अपहरण कर लिया।

साथ वालों को कहा कि भंवरलाल जिन्दा चाहिए तो इसके बाप को कहना कि 43 लाख रुपए जयप्रकाश को पहुंचा दे नहीं तो भंवरलाल एवं मनोहरलाल की लाश मिलेंगी।

पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही अपहृत युवक को छोड़ा

कावांखेड़ा निवासी अपहृत भंवरलाल (27) विश्नोई का अपहरण कर उसकी कार के शीशे तोड़ दिए था। युवक को पिस्टल दिखाकर डराया। इसके बाद कार को पूनासा के पास सुनसान स्थान पर छोड़ा दिया। आरोपियों ने कैम्पर में डालकर युवक का अपहरण कर लिया था।

रात में आरोपियों ने अपहृत युवक को सुनसान स्थान पर झाड़ियों में ही बिठाकर सुबह उसे सुराचंद निवासी पांचाराम विश्नोई घर लेकर गए। वहां पर उसे बंधक बनाकर रखा था।

अपहृत युवक के परिजनों से 43 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दोपहर बाद सुरासंद में पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपियों ने युवक को बाड़मेर के भीमगुड़ा के पास छोडकऱ भाग गए।

रुपए के लेनदेन की रंजिश

पुलिस ने बताया कि अपहृत युवक भंवरलाल व उसका बड़ा भाई मनोहरलाल बेंगलुरु में फूलन निवासी जयप्रकाश व नरेश विश्नोई के साथ स्टील की रैलिंग व पाइप की दुकान चलाते थे। मनोहरलाल पिछले 10 दिन से गायब है।

आरोपी मनोहरलाल के हिसाब के 20 लाख रुपए मांगना सामने आ रहे है। आरोपी भंवरलाल का अपहरण कर परिजनों से 43 लाख रुपए वसूलना चाहते थे।

अपहृत युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मंगलवार रात को गरबा देखकर घर लौट रहे कांवाखेड़ा निवासी भंवरलाल विश्नोई को पूनासा के पास आरोपी फूलन गांव निवासी जयप्रकाश व नरेश, नयावाड़ा निवासी राजु पुत्र ईशरवाल निवासी नयावाडा, श्रवण पुत्र किशना विश्नोई निवासी जोगाऊ, राजु व सुरासंद निवासी राजकुमार ने मारपीट कर पिस्टल की नोक पर अपहरण कर लिया।

जोधपुर

03 Oct 2025 02:22 pm

03 Oct 2025 02:21 pm

