जालोर

जालोर में दिल दहला देने वाली वारदात: हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या… फिर टांके में कूदकर दी जान

राजस्थान के जलोर जिले में दर्दनाक मामला सामने आया है। पति ने हथौड़े से हमला कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read

जालोर

image

Kamal Mishra

Oct 09, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जालोर। जिले के सांचौर क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हथौड़े से हत्या कर दी और फिर खुद भी टांके (पानी के कुंड) में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक दंपती की पहचान वागाराम और उसकी पत्नी बाबूदेवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार शाम किसी मामूली बात को लेकर फिर कहासुनी हुई, जो इतना बढ़ गई कि वागाराम ने गुस्से में आकर हथौड़े से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

हत्या के बाद की आत्महत्या

इस हमले में पत्नी बाबूदेवी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वागाराम ने अफसोस या भय में आकर घर के आंगन में बने टांके में कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सांचौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाए गए। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद के चलते हत्या और आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान लेकर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

Published on:

09 Oct 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर में दिल दहला देने वाली वारदात: हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या… फिर टांके में कूदकर दी जान

