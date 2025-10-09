जालोर में दिल दहला देने वाली वारदात: हथौड़े से हमला कर पत्नी की हत्या… फिर टांके में कूदकर दी जान

पुलिस के अनुसार, मृतक दंपती की पहचान वागाराम और उसकी पत्नी बाबूदेवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार शाम किसी मामूली बात को लेकर फिर कहासुनी हुई, जो इतना बढ़ गई कि वागाराम ने गुस्से में आकर हथौड़े से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।