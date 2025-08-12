शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा : पेपरलीक माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है राजस्थान का यह जिला, अब SOG करेगी पूछताछ

मामला इसलिए गंभीर है कि पिछले करीब डेढ़ दशक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट, नकल प्रकरण, डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में जालोर जिले की भूमिका रही है। वहीं वर्तमान में इस लंबी सूची में भी सर्वाधिक नाम जालोर जिले के ही है, जिनसे पूछताछ और जांच के पुख्ता आधार एसओजी के पास मौजूद हैं। इधर, नामजद प्रकरण दर्ज होने के बाद विभाग में पोस्टेड स्टाफ के नदारद रहने की चर्चाएं है। फर्जीवाड़े के आरोपियों को एसओजी टीम की दबिश की आहट सुनाई दे रही है।