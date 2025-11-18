Ring Road Project: राजस्थान के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर

डीपीआर बनने पर ही रूट तय होगा, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इस रिंग रोड का निर्माण नेशनल हाईवे 325 से कोलर फांटा, रणछोड़नगर, लेटा गांव के पास तक जालोर शहर के आस पास किया जाना है। बता दें प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में 2 सितंबर से टैंडर प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन किसी कारण वश खटाई में पड़ गई थी।