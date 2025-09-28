Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Rajasthan: दिवाली से पहले किसान को बड़ी राहत, 28 साल बाद मिली ₹56.85 लाख की छूट

Rajasthan Government: दिवाली से पहले राजस्थान के एक किसान को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा मिला है।

less than 1 minute read

जालोर

image

Anil Prajapat

Sep 28, 2025

Rajasthan-Government-1

पत्रिका फाइल फोटो

जालोर। दिवाली से पहले राजस्थान के एक किसान को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। जालोर जिले के किसान भीखाराम को 56 लाख 85 हजार की ब्याज छूट मिली है। दरअसल, भूमि विकास बैंक जालोर की शाखा-सांचौर के 28 वर्ष पुराने ऋणी सांचौर के पुर ग्राम निवासी भीखाराम पुत्र कालूराम विश्नोई की कुल मांग राशि 78 लाख 23 हजार थी।

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 योजनान्तर्गत केवल 21 लाख 37 हजार जमा करवाने पर इन्हें 56 लाख 85 हजार की अवधिपार ब्याज में छूट प्राप्त हुई। इसके साथ ही नो-डयूज प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भूमि भी रहन मुक्त करवाई गई।

योजना के कारण ही चुका पाए कर्ज: भीखाराम

ऋणी भीखाराम के पुत्र गणपतलाल ने कहा कि इस योजना के कारण ही उनके पिता द्वारा लिया गया कर्ज वे चुका पाए है। जिस पर ऋणी भीखाराम ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बैंक के समस्त बकाया रहे ऋणियों से भी अपील की कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ अच्छी योजना लागू की गई है जिसका समस्त बकाया रहे ऋणियों को लाभ लेना चाहिए।

योजना की अन्तिम तिथि 30 सितंबर

बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत जालोर बैंक ने 26 सितंबर को संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक वसूली 1 करोड़ 61 लाख करके नया कीर्तिमान बनाया है। योजना प्रारंभ से अब तक बैंक के 1174 ऋणियों ने 6 करोड़ 80 लाख जमा करवाकर 13 करोड़ 16 लाख की ब्याज में छूट प्राप्त की है। योजना की अन्तिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।

जयपुर

Published on:

28 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: दिवाली से पहले किसान को बड़ी राहत, 28 साल बाद मिली ₹56.85 लाख की छूट

