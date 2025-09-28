Rajasthan: दिवाली से पहले किसान को बड़ी राहत, 28 साल बाद मिली ₹56.85 लाख की छूट

बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत जालोर बैंक ने 26 सितंबर को संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक वसूली 1 करोड़ 61 लाख करके नया कीर्तिमान बनाया है। योजना प्रारंभ से अब तक बैंक के 1174 ऋणियों ने 6 करोड़ 80 लाख जमा करवाकर 13 करोड़ 16 लाख की ब्याज में छूट प्राप्त की है। योजना की अन्तिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।