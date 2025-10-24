राजस्थान में 47 दिन से खुले हैं इस बांध के गेट, 3 साल तक सिंचाई के लिए मिल सकेगा पर्याप्त पानी

सियाळू सीजन शुरु हो चुकी है और ये स्थितियां बुवाई के लिए अनुकूल है। कृषि कुओं में पानी की भरपूर आवक होने से सर्वाधिक बुवाई गेहूं की होने वाली है। जवाई नदी पचानवा, हरजी, थांवला, भैंसवाड़ा, लेटा, रतनपुरा, सामतीपुरा, महेशपुरा, बिशनगढ़ समेत प्रवाह क्षेत्र के सभी कृषि कुएं पानी से लबालब है। किसानों का कहना है कि 3 साल तक पर्याप्त पानी सिंचाई को मिल सकेगा।