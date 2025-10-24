राजस्थान में 47 दिन से खुले हैं इस बांध के गेट, 3 साल तक सिंचाई के लिए मिल सकेगा पर्याप्त पानी

जालोर. जवाई नदी में बहता पानी: फोटो पत्रिका
जालोर। जवाई बांध से लगातार 47वें दिन पानी की निकासी जारी रही। पानी की आवक कम होने के साथ हालांकि अब दो गेट से निकासी मात्र 0.20-0.20 फीट ही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नदी में पानी का प्रवाह होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।
सियाळू सीजन शुरु हो चुकी है और ये स्थितियां बुवाई के लिए अनुकूल है। कृषि कुओं में पानी की भरपूर आवक होने से सर्वाधिक बुवाई गेहूं की होने वाली है। जवाई नदी पचानवा, हरजी, थांवला, भैंसवाड़ा, लेटा, रतनपुरा, सामतीपुरा, महेशपुरा, बिशनगढ़ समेत प्रवाह क्षेत्र के सभी कृषि कुएं पानी से लबालब है। किसानों का कहना है कि 3 साल तक पर्याप्त पानी सिंचाई को मिल सकेगा।
जवाई बांध से 26 अक्टूबर को सिंचाई के लिए चार पाण का पानी छोड़ा जाएगा। जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी केनाल में छोडऩे के साथ ही जवाई बांध के गेट भी बंद हो जाएंगे। संभवत: 26 अक्टूबर को ये स्थिति बनेगी। जिसके बाद नदी में प्रवाह भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
जवाई बांध के गेट 6 सितंबर को खोले गए थे। इस तरह जवाई बांध से लगातार 47 दिन से निकासी जारी है। जबकि नदी में पानी का प्रवाह उससे भी 10 दिन पहले 26 अगस्त को ही जारी हो चुका था। इस तरह इस बार गुरुवार तक कुल 57 दिन तक नदी में पानी का प्रवाह जारी है।
