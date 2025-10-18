Jalore: जालोर के दुर्गम स्वर्णगिरी दुर्ग तक कब बनेगी सड़क, अब कहां अटका है मामला, यहां जानें

बता दें राज्य बजट में 27 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जारी होने के बाद एजेंसी की ओर से अलाइनमेंट में बदलाव के साथ कार्य शुरु करने पर वन विभाग ने जांच के साथ काम रुकवा दिया था, जिसके बाद यह मामला करीब 15 माह से अटका पड़ा है, जबकि इस काम को 14 महीने में पूरा करना था।