जालोर

Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 110 KM लंबी सड़क, एक साथ चल रहे 3 सर्वे, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

New Road In Jalore: जालोर जिले में रोहिट-आहोर-बागरा तक नए सड़क मार्ग निर्माण को लेकर तीन स्तरीय सर्वे अंतिम चरण में पहुंच गया है। सर्वे रिपोर्ट के बाद डीपीआर तैयार होने के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।

जालोर

image

Rakesh Mishra

Jan 22, 2026

Rohit-Ahor-Bagra new road, new road in Jalore, new road in Rajasthan, new road news, Jalore development news, Jalore news, Rajasthan news, रोहिट-आहोर-बागरा नया सड़क मार्ग, नया सड़क मार्ग इन जालोर, नया सड़क मार्ग इन राजस्थान, न्यू रोड न्यूज, जालोर डवलपमेंट न्यूज, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

जालोर। जालोर जिले के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शुमार रोहिट-आहोर-बागरा तक नए सड़क मार्ग निर्माण के लिए तीन स्तरीय सर्वे अंतिम चरण में चल रहा है। यह सर्वे आगामी हफ्ते में पूरा होने की संभावना है। विभागीय जानकारी के अनुसार रोड निर्माण के लिए ट्रैफिक, एक्सल रोड और ओडी सर्वे चल रहा है।

यह सर्वे पूरा होने के बाद एजेंसी की ओर से रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी। कमियां निकलने पर उनमें सुधार करवाया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर अधिकारी रिपोर्ट से सहमत होने पर यह रिपोर्ट राजस्थान राज्य मार्ग प्राधिकरण जयपुर को भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत डीपीआर बनाने, सबमिट और अप्रूवल की प्रक्रिया चलेगी।

अभी ये सर्वे चल रहे

ट्रैफिक सर्वे
मार्ग पर एजेंसी की ओर से फिलहाल ट्रैफिक सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के आधार पर यह निर्धारित होगा कि मार्ग टू-लेन बनेगा या फोर-लेन। प्रारंभिक सर्वे में मार्ग टू-लेन बनना प्रस्तावित है।

एक्सल रोड सर्वे
यह मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की क्षमता का आकलन है। इस सर्वे के आधार पर मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों की लोडिंग और भार के अनुरूप सड़क की क्षमता तय की जाएगी।

ओडी सर्वे
ओरिजिन और डेस्टिनेशन (ओडी) सर्वे भी प्रक्रियाधीन है। इस सर्वे के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक सर्वाधिक किस स्थान से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं।

एचओ को रिपोर्ट सबमिट होगी

तीन स्तरीय सर्वे मार्ग की कैटेगरी निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह रिपोर्ट राजस्थान राज्य मार्ग प्राधिकरण जयपुर को सबमिट होगी। उसके बाद आगामी प्रक्रिया चलेगी।

आगे इस तरह चलेगी प्रक्रिया

प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने की कड़ी में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाई जाएगी। डीपीआर बनाने और सबमिट करने की प्रक्रिया मार्च अंत तक पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया से पूर्व रूट का ड्रोन सर्वे होगा और रोड की स्कैनिंग की जाएगी।

इसमें पुराने मार्ग पर आने वाले अनावश्यक मोड़ों को सीधा करने, बायपास हिस्सों में भूमि अवाप्ति के क्षेत्र का आकलन करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जरूरत के अनुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रोहिट-आहोर तक पुराने मार्ग को ही नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसलिए यहां किसी तरह की परेशानी नहीं है। हालांकि शेष हिस्सों में सर्वे के साथ भूमि अवाप्ति महत्वपूर्ण विषय रहेगा।

बायपास हिस्सा अहम

आहोर से भैंसवाड़ा, ऊण, राजनवाड़ी, धवला, नारणावास होते हुए बागरा तक बायपास बनाया जाएगा। रोहिट से आहोर तक रूट 82 किलोमीटर है, जबकि बागरा तक यह मार्ग करीब 110 किलोमीटर बनेगा।

इन्होंने कहा

रोहिट-आहोर-बागरा तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर विभिन्न स्तरीय सर्वे चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट के बाद मार्च अंत तक डीपीआर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

  • केदार शर्मा, एसई, राजस्थान राज्य मार्ग प्राधिकरण

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 110 KM लंबी सड़क, एक साथ चल रहे 3 सर्वे, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

