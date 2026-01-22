Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 110 KM लंबी सड़क, एक साथ चल रहे 3 सर्वे, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

इसमें पुराने मार्ग पर आने वाले अनावश्यक मोड़ों को सीधा करने, बायपास हिस्सों में भूमि अवाप्ति के क्षेत्र का आकलन करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जरूरत के अनुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रोहिट-आहोर तक पुराने मार्ग को ही नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसलिए यहां किसी तरह की परेशानी नहीं है। हालांकि शेष हिस्सों में सर्वे के साथ भूमि अवाप्ति महत्वपूर्ण विषय रहेगा।