Rajasthan: रामदेवरा पदयात्रा से लौट रहे युवक का अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी; डमी रकम से पकड़े गए आरोपी

यात्रा के बाद लगातार फोन पर बातचीत बढ़ाते हुए 23 अगस्त को धोलीदेवी ने सुरेश को सांचौर स्थित निजी हॉस्पिटल बुलाया। यहां पहले से मौजूद धोलीदेवी, उसके पति सांवलाराम और अन्य साथियों ने सुरेश को गाड़ी में बैठा लिया और उसकी मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद युवक को होटल और फिर सुनसान डुंगरवा सरहद में ले जाकर मारपीट की गई।