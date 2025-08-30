Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: रामदेवरा पदयात्रा से लौट रहे युवक का अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी; डमी रकम से पकड़े गए आरोपी

Jalore News: रामदेवरा पैदल यात्रा से लौट रहे एक युवक का अपहरण कर गैंग ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ आरोपियों को रंगे हाथ दबोच लिया।

जालोर

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

Rajasthan Police
Rajasthan Police (Patrika Photo)

सांचौर। रामदेवरा पैदल यात्रा से लौट रहे एक युवक का अपहरण कर गैंग ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और परिजनों के सहयोग से फर्जी रकम के जरिए आरोपियों को रंगे हाथ दबोच लिया गया। इस कार्रवाई से युवक को सुरक्षित छुड़ाया गया।

सेडिया गांव निवासी सुरेश कुमार (23) ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 13 अगस्त को अपनी मां समेत 18 लोगों के दल के साथ रामदेवरा यात्रा पर गया था। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात धोलीदेवी नामक महिला और उसके सहयोगियों से हुई।

यात्रा के बाद लगातार फोन पर बातचीत बढ़ाते हुए 23 अगस्त को धोलीदेवी ने सुरेश को सांचौर स्थित निजी हॉस्पिटल बुलाया। यहां पहले से मौजूद धोलीदेवी, उसके पति सांवलाराम और अन्य साथियों ने सुरेश को गाड़ी में बैठा लिया और उसकी मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद युवक को होटल और फिर सुनसान डुंगरवा सरहद में ले जाकर मारपीट की गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या; 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
चूरू
Churu-Crime-News

परिजनों को फोन कर मांगी 20 लाख की फिरौती

आरोपियों ने सुरेश के मोबाइल से 65 हजार रुपए यूपीआई के जरिए ट्रांसफर करवा लिए और परिजनों से फोन पर 20 लाख की फिरौती की मांग की। रकम नहीं देने पर युवक की हत्या की धमकी भी दी। घबराए परिजन तुरंत थाने पहुंचे।

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाल

पुलिस ने स्थिति को समझते हुए डमी रकम देने की योजना बनाई। तय योजना के तहत जब आरोपी साचौर के कमालपुरा सरहद में निजी होटल पर फिरौती लेने पहुंचे तो पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी रामजीवन को मौके से दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर धोलीदेवी, सांवलाराम सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इनका कहना

यह मामला छह दिन पुराना है, पीड़ित ओर आरोपी रामदेवरा साथ गए थे, वापिस आने के बाद इस प्रकार की वारदात सामने आने पर पीड़ित द्वारा प्रकरण दर्ज करवाने पर आरोपियों को गिरतार किया गया है, फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
-देवेंदसिंह कछवाहा , थानाधिकारी, पुलिस थाना, सांचौर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे
उदयपुर
BJP MLA Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: रामदेवरा पदयात्रा से लौट रहे युवक का अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी; डमी रकम से पकड़े गए आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.