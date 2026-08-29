LoC पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, राजौरी में बढ़ी चौकसी; सेना ने पूरे इलाके में शुरू की निगरानी

राजौरी में LoC के पास ड्रोन की हलचल के बाद सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी। (फोटो सोर्स-ANI)
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LoC पर एक बार फिर ड्रोन की हलचल सामने आई है। राजौरी सेक्टर में सीमा पार से एक ड्रोन आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जवान अब सीमा से लगे इलाकों में जमीन के साथ-साथ आसमान पर भी लगातार नजर रख रहे हैं।
सेना के सूत्रों के मुताबिक, 28 अगस्त की रात करीब 8:05 बजे राजौरी सेक्टर में एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई। यह ड्रोन बेह्रूटी इलाके के ऊपर कुछ देर मंडराता नजर आया। यह इलाका 22 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के जिम्मे आने वाले क्षेत्र में है।
ड्रोन दिखाई देने के बाद जवानों ने उसकी गतिविधि पर नजर रखी। बताया जा रहा है कि ड्रोन मंगलनार-दबरोटे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। सुरक्षा बलों ने इसकी जानकारी दर्ज करने के साथ ही आसपास के इलाकों में निगरानी और बढ़ा दी।
सीमा पार से आने वाले ड्रोन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क रहती हैं। आशंका रहती है कि इनके जरिए हथियार, नशीले पदार्थ या दूसरी संदिग्ध चीजें इस तरफ गिराई जा सकती हैं। इसी वजह से ड्रोन दिखने के बाद आसपास के इलाकों में तलाशी भी तेज कर दी गई है।
राजौरी के आगे वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। जवान संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रोन के जरिए कोई सामान तो नहीं गिराया गया।
सुरक्षा एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि ड्रोन यहां तक किस मकसद से आया था। फिलहाल पूरे इलाके में निगरानी जारी है।
LoC के आसपास ड्रोन की गतिविधि सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय होती है। छोटे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और इन्हें दूर से आसानी से देख पाना हमेशा संभव नहीं होता। इनके जरिए सीमा के आसपास नजर रखने या सामान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है।
यही वजह है कि राजौरी में ड्रोन की गतिविधि सामने आने के बाद सुरक्षा बल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। सीमा से लगे इलाकों में जमीन और आसमान, दोनों तरफ से निगरानी बढ़ा दी गई है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन कहां से आया, उसका मकसद क्या था और क्या इसके जरिए कोई सामान गिराया गया था, इसकी जांच की जा रही है। घटना को लेकर सेना या प्रशासन की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार है।
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