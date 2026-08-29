LoC पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, राजौरी में बढ़ी चौकसी; सेना ने पूरे इलाके में शुरू की निगरानी

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LoC पर एक बार फिर ड्रोन की हलचल सामने आई है। राजौरी सेक्टर में सीमा पार से एक ड्रोन आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जवान अब सीमा से लगे इलाकों में जमीन के साथ-साथ आसमान पर भी लगातार नजर रख रहे हैं।