बड़ी खबर: इस जिले के 1118 किसान नहीं बेच पाएंगे धान, सामने आई ये चौंकाने वाली वजह! जानें

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों में जांजगीर-चांपा जिले में 555 तो सक्ती जिले में 563 किसान शामिल हैं। पंजीयन कराने कई बार तारीख बढ़ाई गई ताकि कोई भी किसान न छूटे। इसके बावजूद पिछले खरीफ सीजन में पंजीयन कराने वालों किसानों में इस साल 1118 किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन नहीं कराया। पंजीयन नहीं कराने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जिसमें प्रमुख वजह में जमीन बिक्री, गांव में रहना छोड़ चुके हैं, इस तरह की बातें सर्वे में सामने आई है।