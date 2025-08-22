जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्कूटी, मौके पर ही 2 युवकों की मौत

दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े ट्रकों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस लापरवाह बने हुए हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसों से लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।