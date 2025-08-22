जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्कूटी, मौके पर ही 2 युवकों की मौत

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर बेकाबू रफ्तार और लापरवाही आए दिन मासूम जिंदगियों को लील रही है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
यह घटना देर रात पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुटरा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, स्कूटी सवार दो युवक सवारी कर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी स्कूटी जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं-
दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े ट्रकों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस लापरवाह बने हुए हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसों से लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।