जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्कूटी, मौके पर ही 2 युवकों की मौत

Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

दो युवकों की मौके पर हुई मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दो युवकों की मौके पर हुई मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर बेकाबू रफ्तार और लापरवाही आए दिन मासूम जिंदगियों को लील रही है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

CG Road Accident: कैसे हुआ हादसा

यह घटना देर रात पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुटरा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, स्कूटी सवार दो युवक सवारी कर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी स्कूटी जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान

हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं-


  1. प्रहलाद कश्यप - पिता राजकुमार कश्यप, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम कुटरा




  2. सुमित कश्यप - पिता नरेंद्र कश्यप, उम्र 17 वर्ष, निवासी ग्राम कुटरा

CG Road Accident: ग्रामीणों में आक्रोश

दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े ट्रकों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस लापरवाह बने हुए हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसों से लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।

Published on:

22 Aug 2025 09:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्कूटी, मौके पर ही 2 युवकों की मौत

