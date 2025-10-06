जैजैपुर विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर भाजपा का हंगामा, प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी थी अपनी जान, जानें मामला

पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विस नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश का ऑडियो वायरल हुआ। वह रेत से तेल निकाल रहीं थीं। कलेक्टर व एसडीएम ऊपर आरोप लगा दिया गया। ये राघवेन्द्र कौन है? हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये विधायक है या फिर कोई कार्यकर्ता है, विज्ञप्ति जारी कर बताएं। खुलेआम बात कर रही है कि बेटा उसको इतना दे देना, क्या रेत माफियाओं के द्वारा सत्यनारायण की प्रसाद बांटी जा रही है। यह गंभीर विषय है, नैतिकता के नाते तत्काल पामगढ़ विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।