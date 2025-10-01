CG Murder Case: चाकू से गोदकर युवक की हत्या, घर के कमरे में खून से लथपथ मिला शव, मची खलबली

29 सितबर की रात करीब 8 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा धावा बोल कर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। युवक की हत्या किस कारण हुई है अभी तक पता नहीं चला है। इधर चंद्रपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है और घटना स्थल की जांच की गई। लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी तरह का कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। घटना की विवेचना में पुलिस जुटी हुई है।