जांजगीर चंपा

CG Murder Case: चाकू से गोदकर युवक की हत्या, घर के कमरे में खून से लथपथ मिला शव, मची खलबली

Murder Case: चंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरगिरा में मंगलवार को एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Oct 01, 2025

CG Murder Case: चंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरगिरा में मंगलवार को एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहले शव का पोस्टमार्टम कराया फिर शव परिजनों को सौंप दिया है। हत्या के इस मामले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम गिरगिरा के हरिहर साहू पिता मोतीलाल साहू (उम्र 35) की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक आरके गारमेंट्स दुकान के संचालक कनीराम साहू के द्वारा युवक के भरोसे छोड़कर बर्थडे मनाने गांव में ही अपने भाई के घर गया था। बर्थ डे कार्यक्रम से रात्रि में परिवार घर वापस आया तो घर के कमरे के अंदर युवक की खून से लथपथ शव पड़ा था।

जांच में जुटी पुलिस

29 सितबर की रात करीब 8 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा धावा बोल कर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। युवक की हत्या किस कारण हुई है अभी तक पता नहीं चला है। इधर चंद्रपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है और घटना स्थल की जांच की गई। लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी तरह का कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। घटना की विवेचना में पुलिस जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Oct 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Murder Case: चाकू से गोदकर युवक की हत्या, घर के कमरे में खून से लथपथ मिला शव, मची खलबली

