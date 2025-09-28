Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Murder news: बेटे ने गमछे से गला घोंट कर की पिता की हत्या, इधर पति ने टांगी से पत्नी को मार डाला

Murder news: दोनों ही वारदातों में नशा बना हत्या की वजह, पिता नशे में हर दिन करता था झगड़ा, दोनों ही मामले में आरोपी बेटा व पति गिरफ्तार

2 min read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 28, 2025

Murder news

Relatives reached to complaint in police station (Photo- Patrika)

सूरजपुर. सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत 2 अलग-अलग हत्या (Murder news) की वारदात का मामला सामने आया है। ग्राम पसला में पहली घटना में पिता के शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा, गाली-गलौज से परेशान बेटे ने गमछा से गला घोंटकर मार डाला। वहीं ग्राम लाछा में हुई एक अन्य वारदात में पति ने टांगी के बट से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात की भी वजह शराब की ही लत बनी। कुल मिलाकर नशे की लत की वजह से 2 परिवार में अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन गए। अक्सर देखा जाता है कि हत्या की अधिकांश वारदातों में नशा ही मुख्य वजह रहता है।

सूरजपुर जिले के ग्राम पसला में दसरू सिंह अपने बेटे राम सिंह और नातिन के साथ रहता था। राम सिंह अपने पिता की शराब पीने की आदत और रोजाना होने वाली गाली-गलौज से परेशान था। 27 सितंबर की रात पिता-पुत्र के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि राम सिंह ने अपने पिता का गमछे से गला घोंट (Murder news) दिया।

घटना (Murder news) की सूचना रविवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच की। पुलिस ने आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है।

Murder news: नशे में हुआ विवाद, पत्नी को मार डाला

कोतवाली थाना क्षेत्र के ही लाछा गांव की रहने वाली रानिया शराब पीने की आदी थी। इसे लेकर पति केवल सिंह व पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। शनिवार की रात दोनों शराब पीये हुए थे और फिर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने पास पड़ी टांगी की बट से पत्नी के सिर व पेट पर वार कर दिया और जाकर सो गया।

शराब का नशा उतरने के बाद जब सुबह वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति केवल सिंह को गिरफ्तार कर हत्या (Murder news) में प्रयुक्त टांगी को जब्त कर लिया है।

अंबिकापुर

Updated on:

28 Sept 2025 08:39 pm

Published on:

28 Sept 2025 08:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Murder news: बेटे ने गमछे से गला घोंट कर की पिता की हत्या, इधर पति ने टांगी से पत्नी को मार डाला

