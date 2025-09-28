Murder news: बेटे ने गमछे से गला घोंट कर की पिता की हत्या, इधर पति ने टांगी से पत्नी को मार डाला

सूरजपुर. सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत 2 अलग-अलग हत्या (Murder news) की वारदात का मामला सामने आया है। ग्राम पसला में पहली घटना में पिता के शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा, गाली-गलौज से परेशान बेटे ने गमछा से गला घोंटकर मार डाला। वहीं ग्राम लाछा में हुई एक अन्य वारदात में पति ने टांगी के बट से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात की भी वजह शराब की ही लत बनी। कुल मिलाकर नशे की लत की वजह से 2 परिवार में अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन गए। अक्सर देखा जाता है कि हत्या की अधिकांश वारदातों में नशा ही मुख्य वजह रहता है।