अफरीद के कन्या छात्रावास में गंदा काम! जनदर्शन शिकायत के 17 दिन बाद जागा प्रशासन, जानें मामला…

मनीषा ने मामले की जांच की और जांच में पाया कि वाकई में दो छात्राएं बदमाश किस्म की थीं। उनका आचरण देख छात्रावास अधीक्षिका ने उन्हें छात्रावास से बेदखल कर दिया है। यहां पर बड़ी बात यह सामने आई कि सारी बातों को अधीक्षिका ने वहीं पर दबा दिया और छात्राओं से स्पष्ट कहा कि इस मामले को कहीं और न बताना क्योंकि मंडल निरीक्षक व सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के संज्ञान में बात जाने पर उन पर ही कार्रवाई हो जाएगी। आखिरकार मामला दब ही गया। न जांच हुई न किसी तरह की कार्रवाई। सोमवार को कलेक्टर ने जांच टीम बनाई।