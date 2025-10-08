CG News: कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन सोया, जिले में बिना पर्ची हो रही बिक्री…

जिसमें स्पष्ट है कि 2 साल के बच्चों को कफ सिरप तो देना ही नहीं है। बाकी 5 साल के तक के बच्चों को डॉक्टर पर्ची व डॉक्टरों के निगरानी में ही देना है। लेकिन जिले के दवा दुकान संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। एकस्ट्रा कमाई के फेर में नियम कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्तमान में कफ सिरप को केन्द्र सहित राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड में है तो कम से वर्तमान में बिना डॉक्टर पर्ची के कफ सिरप न बेची जा रही है। जबकि बिना डॉक्टर के सलाह से दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।