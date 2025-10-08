CG News: कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, जिले में नियमों की हो रही अनदेखी

कम से कम वर्तमान में पूरे देश में कफ सिरप को हाई अलर्ट हैं तो वर्तमान में बिना डॉक्टरी पर्ची के नहीं देना चाहिए। लेकिन दवा दुकान को कमाई से मतलब है, बाकी से कोई सरोकार नहीं है। देश के कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी जांजगीर जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग बेफिक्र है। यहां पर मेडिकल स्टोर पर अब भी बिना चिकित्सक के पर्ची के लोगों को कफ सिरप दिए जा रहे हैं तो कई जगहों पर चिकित्सकों द्वारा लिखे गए सीरप की जगह दूसरी कंपनी के सिरप पकड़ाए जा रहे हैं।