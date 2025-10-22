CG News: गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला… बाड़े में सड़ रही थीं लहूलुहान गायें, जांच में जुटी पुलिस

CG News: जांजगीर-चांपा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बिर्रा पुलिस स्टेशन एरिया के तालदेवरी गांव में 200 से ज्यादा गायों को एक छोटे से बाड़े में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नदी किनारे बने इस बाड़े में न तो पानी था और न ही चारा। कई गायें भूख और प्यास से तड़प रही थीं, जबकि कुछ के पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे वे खून से लथपथ और सड़ रही थीं।