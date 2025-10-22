Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG News: गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला… बाड़े में सड़ रही थीं लहूलुहान गायें, जांच में जुटी पुलिस

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के तालदेवरी गांव में 200 से अधिक गायों को एक छोटे बाड़े में कैद रखा गया।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2025

गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला (Photo source- ANI)

गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला (Photo source- ANI)

CG News: जांजगीर-चांपा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बिर्रा पुलिस स्टेशन एरिया के तालदेवरी गांव में 200 से ज्यादा गायों को एक छोटे से बाड़े में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नदी किनारे बने इस बाड़े में न तो पानी था और न ही चारा। कई गायें भूख और प्यास से तड़प रही थीं, जबकि कुछ के पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे वे खून से लथपथ और सड़ रही थीं।

सबसे दिल दहला देने वाला नज़ारा था मरी हुई गायों को नदी में फेंकना। सूचना मिलने पर, गोरक्षा दल और बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की। 30 से ज्यादा घायल और बीमार गायों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया। गाँव वालों और गोरक्षा करने वालों की मदद से 200 से ज्यादा मवेशियों को बाड़े से आजाद कराया गया, जो दिवाली पर नरक से एक तरह की आजादी थी।

CG News: स्थानीय लोगों और गौरक्षकों ने इस घटना को बहुत ही अमानवीय और दिल दहला देने वाला बताया है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पुलिस ने मौके का मुआयना करके जांच शुरू कर दी है, और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन
कवर्धा
CG News: गौमाता को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग, गौ सेवकों ने किया प्रदर्शन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला… बाड़े में सड़ रही थीं लहूलुहान गायें, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: पटाखा फोड़ने पर मर्डर, दिवाली की रात बेटे की लाश देख मां का फट गया कलेजा, वारदात से सनसनी

दीपावली की रात फिर हुई हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

पत्नी की हत्या कर तालाब में फेंका शव, थाना पहुंचा पति ने बताई ये बात, मची खलबली

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

पति ने तालाब में डुबोकर पत्नी को मार दिया, गले में ईंट बांधकर छुपाया शव, फिर थाने पहुंचकर बोला- लापता है साहब…

Murder (File Photo)
जांजगीर चंपा

CG News: तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका…

CG News: तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर… हत्या की आशंका पर जांच शुरू

तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर... हत्या की आशंका पर जांच शुरू(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.