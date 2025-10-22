CG News: गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला… बाड़े में सड़ रही थीं लहूलुहान गायें, जांच में जुटी पुलिस

गौ-उत्पीड़न का भयावह मामला (Photo source- ANI)
CG News: जांजगीर-चांपा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बिर्रा पुलिस स्टेशन एरिया के तालदेवरी गांव में 200 से ज्यादा गायों को एक छोटे से बाड़े में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नदी किनारे बने इस बाड़े में न तो पानी था और न ही चारा। कई गायें भूख और प्यास से तड़प रही थीं, जबकि कुछ के पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे वे खून से लथपथ और सड़ रही थीं।
सबसे दिल दहला देने वाला नज़ारा था मरी हुई गायों को नदी में फेंकना। सूचना मिलने पर, गोरक्षा दल और बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की। 30 से ज्यादा घायल और बीमार गायों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया। गाँव वालों और गोरक्षा करने वालों की मदद से 200 से ज्यादा मवेशियों को बाड़े से आजाद कराया गया, जो दिवाली पर नरक से एक तरह की आजादी थी।
CG News: स्थानीय लोगों और गौरक्षकों ने इस घटना को बहुत ही अमानवीय और दिल दहला देने वाला बताया है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पुलिस ने मौके का मुआयना करके जांच शुरू कर दी है, और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग