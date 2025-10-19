CG News: तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में एक महिला की लाश तालाब में तैरते हुए मिली। पुलिस ने तालाब से जब शव को निकाला तो उसमें ईंट बंधा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या हुई है। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट के माध्यम से जांच में जुटी है। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।