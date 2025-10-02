CG Rape Case: 7 दोस्तों ने मिलकर महिला से किया रेप, पहले सुनसान जगह ले जाकर मिटाई हवस की प्यास, फिर…

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
CG Rape Case: जांजगीर-चांपा जिले में देर रात घर लौट रही महिला के साथ गैंगरेप हुआ। रात में घर लौटते समय 7 लड़कों के उसे बाइक में अगवा किया इसके बाद सुनसान जगह पर ले गए। जहां उससे अनाचार किया। पुलिस ने सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार 30 सितंबर को थाना चांपा में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28-29 सितंबर की रात करीब 1.30 से 2 बजे अपने घर लौट रही थी। परशुराम चौक के पास पहुंची थी कि क्षेत्र में कुछ युवकों ने मोटरसाइकिल में बैठाकर उसे सुनसान स्थान पौनी पसारी पर ले गए। जहां बारी-बारी से सामूहिक अनाचार किया एवं मौके से फरार हो गए।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने विशेष टीम का गठन किया। थाना प्रभारी चांपा जयप्रकाश गुप्ता एवं साइबर सेल प्रभारी सागर पाठक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा चांपा क्षेत्र के विभिन्न संभावित सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की गई। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया।
आरोपियों ने बताया कि वे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौटते समय महिला को अकेला पाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए। पुलिस टीम ने तत्परता एवं तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर समाज में एक सशक्त संदेश दिया है।
7 आरोपियों में प्रदीप मनहर पिता दिलीप मनहर निवासी घोघरा नाल डिपरापारा वार्ड नंबर 14 चांपा, शिवम बंजारे पिता पंचराम बंजारे निवासी घोघरानाला डिपरापरा वार्ड नंबर 14 चाम्पा, कृष्णा खुटे पिता मुकेश खुटे निवासी घोघरानाला डिपरापरा वार्ड नंबर 14 चाम्पा, अनिल महिलांगे पिता दिलेराम महिलांगे घोघरानाला मण्डल पारा वार्ड नंबर 13 चाम्पा, सुरज टंडन पिता अयोध्या प्रसाद टंडन घोघरानाला चांदुपारा वार्ड नंबर 14 चाम्पा, दीपेश कुर्रे पिता रोहित कुर्रे घोघरानाला डिपरापरा वार्ड नंबर 14 चाम्पा, शानू मीरझा पिता शांति लाल मीरझा निवासी सभी आरोपी घोघरा नाला चांपा शामिल है।
पुलिस कप्तान विजय पाण्डेय ने इस प्रकरण में पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अज्ञात आरोपियों को जल्द ही पतासाजी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तत्परता बरती है। यह कार्रवाई महिलाओं एवं समाज की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी प्राथमिकता यह है कि किसी भी महिला के साथ अपराध करने वाले अपराधियों को शीघ्र ही कानून के कठघरे में खड़ा किया जाए।
