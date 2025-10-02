Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Weather Update: दशहरे की रौनक बिगाड़ सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

Weather Update: मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 9.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

heavy rain (Photo- Patrika)

heavy rain (Photo- Patrika)

CG Weather Update: द्रोणिका बंगाल की खाड़ी ऊपर सक्रिय निम्न दाब के असर से दोपहर बाद बादल छाए रहे। उसके बाद घंटे भर तक झमाझम बारिश हुई। इसके मौसम सुहाना हो गया, इसके बाद रुक-रुककर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। लोगों को मौसम का आनंद उठाया। शहर का तापमान 32 डिग्री के करीब रहा। आने वाले दिनों में दो से तीन हल्का बूंदाबांदी के अलावा बादल छाए रहने की संभावना है।

आषाढ़-सावन में बारिश के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। यह बारिश भादों के महीने में इतनी हुई कि लोगों का जन जीवन प्रभावित हो गया। यह सिलसिला क्वांर माह में जारी है। क्वांर की शुरू भी बारिश की झड़ी से हुई। पांच दिन तक लगातार बारिश हुई। इसके बाद बारिश का अता पता नहीं था। दिन में तेज धूप से लोग गर्मी व उमस से परेशान थे। इसके बाद बुधवार को सुबह के समय बदली थी लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। दोपहर में धूप ने लोगाें को परेशान किया। लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया।

इतनी बारिश हुई कि लोग जहां थे वहीं दुबके पड़े रह गए। घंटे भर तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। इधर बरसाती पानी की निकासी के लिए नगरपालिका की व्यवस्था लचर होने का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ा। एक तो पहले से हर गली मोहल्लों में बारिश का पानी भरा हुआ है। बारिश ने अव्यवस्था को और चार गुना बढ़ा दिया।

दशहरे का मजा किरकिरा कर सकती है बारिश

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 9.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में इसी स्थान पर बनने की संभावना है। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर गहरा अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। 2 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

जाते-जाते भिगो रहा मानसून… अगले कुछ दिनों तक इस जिले में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानें IMD की भविष्यवाणी
महासमुंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Weather Update: दशहरे की रौनक बिगाड़ सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: चाकू से गोदकर युवक की हत्या, घर के कमरे में खून से लथपथ मिला शव, मची खलबली

जांजगीर चंपा

सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई… सप्ताह भर पहले पिता बना था मृतक

सेना के जवान को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

मानसून की वापसी… अगले 7 दिन तक इस जिले में भयंकर बारिश का अलर्ट! कब होगी मानसून की विदाई? जानें डेट

Weather heavy rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)
जांजगीर चंपा

पलायन का दर्द: योजनाओं के बावजूद हर साल हजारों लोग छोड़ रहे अपना गांव, बंधक बनने के बाद जागते हैं जिम्मेदार

पलायन (फोटो सोर्स- Freepik)
जांजगीर चंपा

Navratri 2025: महामाया मंदिर की ख्याति विदेशों तक… सप्तमी की रात शेर पर सवार होकर आती है मां, जानें मान्यता

Navratri 2025: फोटो सोर्स – Freepik
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.