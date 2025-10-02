CG Weather Update: दशहरे की रौनक बिगाड़ सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

heavy rain (Photo- Patrika)
CG Weather Update: द्रोणिका बंगाल की खाड़ी ऊपर सक्रिय निम्न दाब के असर से दोपहर बाद बादल छाए रहे। उसके बाद घंटे भर तक झमाझम बारिश हुई। इसके मौसम सुहाना हो गया, इसके बाद रुक-रुककर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। लोगों को मौसम का आनंद उठाया। शहर का तापमान 32 डिग्री के करीब रहा। आने वाले दिनों में दो से तीन हल्का बूंदाबांदी के अलावा बादल छाए रहने की संभावना है।
आषाढ़-सावन में बारिश के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। यह बारिश भादों के महीने में इतनी हुई कि लोगों का जन जीवन प्रभावित हो गया। यह सिलसिला क्वांर माह में जारी है। क्वांर की शुरू भी बारिश की झड़ी से हुई। पांच दिन तक लगातार बारिश हुई। इसके बाद बारिश का अता पता नहीं था। दिन में तेज धूप से लोग गर्मी व उमस से परेशान थे। इसके बाद बुधवार को सुबह के समय बदली थी लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। दोपहर में धूप ने लोगाें को परेशान किया। लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया।
इतनी बारिश हुई कि लोग जहां थे वहीं दुबके पड़े रह गए। घंटे भर तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। इधर बरसाती पानी की निकासी के लिए नगरपालिका की व्यवस्था लचर होने का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ा। एक तो पहले से हर गली मोहल्लों में बारिश का पानी भरा हुआ है। बारिश ने अव्यवस्था को और चार गुना बढ़ा दिया।
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 9.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में इसी स्थान पर बनने की संभावना है। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर गहरा अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। 2 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
