CG Weather Update: दशहरे की रौनक बिगाड़ सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

आषाढ़-सावन में बारिश के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। यह बारिश भादों के महीने में इतनी हुई कि लोगों का जन जीवन प्रभावित हो गया। यह सिलसिला क्वांर माह में जारी है। क्वांर की शुरू भी बारिश की झड़ी से हुई। पांच दिन तक लगातार बारिश हुई। इसके बाद बारिश का अता पता नहीं था। दिन में तेज धूप से लोग गर्मी व उमस से परेशान थे। इसके बाद बुधवार को सुबह के समय बदली थी लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। दोपहर में धूप ने लोगाें को परेशान किया। लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया।