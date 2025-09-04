तेज रफ्तार का कहर! हाइवा की टक्कर से 8 गायों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

cow accident: जहां हर घंटे सैकड़ों ट्रक, डंपर, हाईवा, ट्रेलर, कैप्सूल वाहन मौत बनकर दौड़ रहे हैं। गाड़ी को स्पीड 100 किमी के करीब रहती है। यातायात पुलिस वाहनों कि जांच तक नहीं करते। कई वाहन चालक शराब के नशे में तो कई मोबाइल फोन से बात करते हुए वाहन चला रहे हैं, जो दुर्घटना की वजह बन रहे हैं।