Crime News: सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर-नकदी किया पार… पुलिस ने जनता से की ये अपील

सिटी कोतवाली पुलिस ने अपील की कि कोई अपना घर सूना छोड़कर न जाएं। क्योंकि पुलिस रात्रि गश्त करने शहर के गली कूचों तक नहीं पहुंच पाती। इससे चोरों का हौसला बुलंद रहता है। यदि आप सोने चांदी के जेवर व नकदी अपने सूने घर में छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो मानो चोरी होना तय है। इस स्थिति में पुलिस को आपको सूचना देकर ही अपना सूना घर छोड़कर कहीं जाएं। बाहर जा रहे हैं तो जेवर नकदी साथ लेकर जाएं।