Crime News: सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर-नकदी किया पार… पुलिस ने जनता से की ये अपील

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
Crime News: सिंचाई कालोनी जांजगीर इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर व नकदी समेत तकरीबन 3 लाख रुपए का माल पार कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल का मौका मुवायना किया और शनिवार की शाम को अज्ञात चोरों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार, औरदा रायगढ़ निवासी देवेंद्र कुमार साव 20 नवंबर को शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपना घर सूना छोड़कर अपने ससुराल अमोरा रेमंड गए थे। चूंकि पड़ोस के लोग सक्रिय हैं इसलिए उन्हें विश्वास था कि घर में चोरी नहीं होगी। लेकिन उनकी उम्मीदों में तब पानी फिर गया जब वे शनिवार को गांव से अपने घर वापस लौटे। घर का नजारा देख हैरत में पड़ गए।
अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर तीन तोले का सोने का जेवर, आधा किलो चांदी के जेवर और नकदी समेत तकरीबन तीन से चार लाख रुपए का माल पार कर दिया। घटना की सूचना देवेंद्र कुमार साव ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने अपील की कि कोई अपना घर सूना छोड़कर न जाएं। क्योंकि पुलिस रात्रि गश्त करने शहर के गली कूचों तक नहीं पहुंच पाती। इससे चोरों का हौसला बुलंद रहता है। यदि आप सोने चांदी के जेवर व नकदी अपने सूने घर में छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो मानो चोरी होना तय है। इस स्थिति में पुलिस को आपको सूचना देकर ही अपना सूना घर छोड़कर कहीं जाएं। बाहर जा रहे हैं तो जेवर नकदी साथ लेकर जाएं।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग