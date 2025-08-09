Crime News: शराब के पैसों को लेकर विवाद, डंडे से पीटकर छोटे भाई की हत्या…

3 मार्च 2024 को उसका छोटा पुत्र संतोष घर के चावल को बेचकर सुबह से शराब पी रहा था। रात करीब 8 उसका बड़ा पुत्र सुरेश काम करके घर आया और खाना खा रहा था। उसी समय छोटा पुत्र घर आया और आपस में दोनों विवाद करने लगे। उसकी बाहर चौक में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सुरेश आया और खाना खाने के लिए कहा और अपने साथ घर लेकर गया। प्रार्थिया घर जाकर देखी तो छोटा पुत्र संतोष अपने कमरे में सोया था। दूसरे दिन 4 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक संतोष नहीं उठा तो उसकी मां कमरे में जाकर देखी तो संतोष मृत हालत में पड़ा था।