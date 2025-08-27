साइबर ठगी कांड… 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट का खुलासा, 1.62 करोड़ का लेनदेन

पुलिस के अनुसार एसपी विजय पाण्डेय के निर्देशन में म्यूल अकाउंट के विरूद्ध साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने के लिए योजना तैयार कर साइबर टीम जांजगीर को निर्देशित किया गया था। प्रारम्भिक जांच पर नेशनल साइबर क्राईम पोर्टल में संदिग्ध्य पाए गए बैंक खातों को चिन्हांकित किया गया है, म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई। जांच कार्रवाई में पीड़ितों की पहचान कर उनसे घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।