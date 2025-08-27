साइबर ठगी कांड… 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट का खुलासा, 1.62 करोड़ का लेनदेन

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक सायबर धोखाधड़ी अवैध लेन-देन केे लिए उपलबद्ध कराए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। 100 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान की गई। संदिग्ध खातों को जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रारंभिक तौर पर म्यूल अकाउंट लेयरवन खातों पर कार्रवाई की गई है। विवेचना कर सभी खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच पर आईसीआईसीआई बैंक चांपा के अकाउंट में करीब 1 करोड़ 62 लाख 67 हजार 142 रुपए का अवैध ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस के अनुसार एसपी विजय पाण्डेय के निर्देशन में म्यूल अकाउंट के विरूद्ध साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने के लिए योजना तैयार कर साइबर टीम जांजगीर को निर्देशित किया गया था। प्रारम्भिक जांच पर नेशनल साइबर क्राईम पोर्टल में संदिग्ध्य पाए गए बैंक खातों को चिन्हांकित किया गया है, म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई। जांच कार्रवाई में पीड़ितों की पहचान कर उनसे घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।
साइबर क्राईम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजेक्शन एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने तथा अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया।
जिले के सायबर टीम एवं थाना चांपा से पुलिस अधिकारी व कर्मचारियोें की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की पतासाजी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पंकज खूंटे (25) निवासी कवली केनापाली थाना डभरा, बलराम यादव उर्फ बल्लू पिता फिरत राम जैजेपुर, हरीश यादव निवासी जैजैपुर शामिल हैं।