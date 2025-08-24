CG Murder Case: जमीन और संबंधों की खींचतान में पिता की हत्या, बेटी बनी साजिश की मास्टरमाइंड… 4 साल बाद ऐसे खुला का राज

24 जुलाई 2025 को आरोपी राजा बाबू खुंटे द्वारा थाना चकरभाठा के धारा 103 के प्रकरण में मेमोरेण्डम दौरान अपने साथी पुरूषोत्तम खुंटे के साथ मिलकर राजिम उर्फ रजनी बाई के कहने पर अपराधिक षडयंत्र करके भुखल रोहिदास की हत्या करना कबूल करने पर डायरी को फिर से जांच किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 303, 201, 120 बी, 34 कायम कर विवेचना मेें लिया गया। आरोपी राजाबाबू खुंटे का न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी राजाबाबू खुंटे, पुरूषोत्तम खुंटे, राजिम बाई को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की।