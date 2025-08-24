CG Murder Case: जमीन और संबंधों की खींचतान में पिता की हत्या, बेटी बनी साजिश की मास्टरमाइंड… 4 साल बाद ऐसे खुला का राज

CG Murder Case: जमीन विवाद के चलते एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या के लिए दो लोगों को सुपारी दे दी और शराब में चूहामार दवा मिलाकर पिता को पिला दी। इससे पिता की मौत हो गई। एसपी ने चार साल बाद मामले की फाइल खुलवाई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।
पुलिस के अनुसार, सुरेन्द्र नारंग निवासी मधईपुर 8 नवंबर 2020 को चैकी पंतोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बिछलवा नरवा और छाता जंगल के नहर पार में कोई अज्ञात पुरूष जली हालत में मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस ने अज्ञात पुरूष के शव का पहचान कराया। जिसे ग्राम बगडबरी के भूखल रोहिदास के रूप में पहचान परिजनों द्वारा की गई।
24 जुलाई 2025 को आरोपी राजा बाबू खुंटे द्वारा थाना चकरभाठा के धारा 103 के प्रकरण में मेमोरेण्डम दौरान अपने साथी पुरूषोत्तम खुंटे के साथ मिलकर राजिम उर्फ रजनी बाई के कहने पर अपराधिक षडयंत्र करके भुखल रोहिदास की हत्या करना कबूल करने पर डायरी को फिर से जांच किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 303, 201, 120 बी, 34 कायम कर विवेचना मेें लिया गया। आरोपी राजाबाबू खुंटे का न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी राजाबाबू खुंटे, पुरूषोत्तम खुंटे, राजिम बाई को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की।
आरोपी राजिम बाई उर्फ रजनी ने बताई पिता भूखल द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं देने तथा शराब बिक्री करने पर लड़ाई झगड़ा व शंका करने से परेशान होकर अपराधिक षडयंत्र रच डाली। आरोपी पुरूषोत्तम खुंटे व राजाबाबू खुंटे द्वारा अपने बाइक से मृतक भुखल दास को बैठाकर छाता जंगल के पूल नहर पार में बैठकर शराब में चूहामार दवा मिलाकर पिलाना बताया। साथ ही मृतक के सिर में आरोपी द्वारा पत्थर मारकर शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करना जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।