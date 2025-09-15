Fake Death Certificate: फर्जी मृत्यु प्रमाण बनवाकर जमीन कब्जाने की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

उक्त जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को आरोपी देवेन्द्र खण्डेल एवं एक अन्य आरोपी के द्वारा तहसील न्यायालय अकलतरा में राजस्व प्रकरण 2022-2023 में व प्रार्र्थिया को दूसरा विवाह कर लेना बताकर तहसील न्यायालय अकलतरा में झूठा आवेदन और शपथ पत्र दिया, परन्तु ओरिजनल मृत्यु प्रमाण पत्र दंतेवाडा से बना था। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।