जांजगीर चंपा

Illicit liquor sale: महिलाओं का हल्ला बोल… अवैध शराब बिक्री पर घेरा आबकारी दफ्तर

Illicit liquor sale: नैला सिवनी में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जोरदार विरोध किया। देवरहा पारा में चल रही चौबीसों घंटे शराब बिक्री पर महिलाओं ने आबकारी दफ्तर का घेराव कर पुलिस-प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

महिलाओं ने घेरा आबकारी दफ्तर (Photo source- Patrika)
महिलाओं ने घेरा आबकारी दफ्तर (Photo source- Patrika)

Illicit liquor sale: गांव में दिन-रात चल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ देवरहा पारा की महिलाओं ने आबकारी दफ्तर का घेराव कर दिया। आरोप है कि आरोपी पिता-पुत्र खुलेआम शराब बेच रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से उनका हौसला और बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कहना है– अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, गांव से अवैध शराब की बिक्री हर हाल में बंद करनी होगी।

बता दें नैला सिवनी की महिलाओं ने गांव के देवरहा पारा में अवैध शराब बिक्री को लेकर शुक्रवार को आबकारी दफ्तर का घेराव कर दिया। महिलाओं का आरोप था कि देवरहा पारा सिवनी निवासी संतोष कुमार धीवर पिता रामरतन एवं उसका पुत्र सतीष कुमार धीवर द्वारा गांव में चौबीसो घंटे अवैध शराब की बिक्री की जाती है।

इससे मोहल्ले एवं गांव का माहौल खराब रहता है। उसे मोहल्ले के लोगों ने कई बार अवैध शराब बिक्री के लिए मना की जाती है लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की टीम उसे पकड़कर ले जाती है और बीच रास्ते में उससे लेन-देन कर छोड़ देती है। इसके चलते उसके हौसले बुलंद है।

Illicit liquor sale: ग्रामीणों ने बताया कि उनका पूरा परिवार अवैध महुआ शराब बिक्री में संलिप्त रहता है। लेकिन उन पर आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्हें जिला आबकारी आफिस तक पहुंचना पड़ा। मोहल्लेवासियों द्वारा उसे मना करने पर उल्टे मोहल्लेवासियों से गाली गलौच कर मारपीट करने की धमकी दी जाती है।

महिलाओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला आबकारी अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन सौपने वालों में कमलेश्वरी चौहान, निर्मला धीवर, धनबाई धीवर, बुधवारा, कुंती बाई, पार्वती बाई, उर्मिला धीवर, रामेश्वरी बाई, संतोषी धीवर, पायल कुमारी, यशोदा, गंगा बाई सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहे।

Published on:

14 Sept 2025 03:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Illicit liquor sale: महिलाओं का हल्ला बोल… अवैध शराब बिक्री पर घेरा आबकारी दफ्तर

