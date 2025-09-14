Illicit liquor sale: महिलाओं का हल्ला बोल… अवैध शराब बिक्री पर घेरा आबकारी दफ्तर

Illicit liquor sale: गांव में दिन-रात चल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ देवरहा पारा की महिलाओं ने आबकारी दफ्तर का घेराव कर दिया। आरोप है कि आरोपी पिता-पुत्र खुलेआम शराब बेच रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से उनका हौसला और बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कहना है– अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, गांव से अवैध शराब की बिक्री हर हाल में बंद करनी होगी।