Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

नैला दुर्गोत्सव में 35 फीट ऊंची सोने-हीरे से जड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण केंद्र, भव्य लाइटिंग शो देख भक्त हुए मंत्रमुग्ध

Naila Durgotsav: शारदीय नवरात्र में म्यांमार श्वेत मंदिर जैसा 140 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार और भव्य लाइटिंग शो, नैला दुर्गोत्सव में सोने-हीरे से जड़ी 35 फीट ऊंची मां दुर्गा।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 29, 2025

नैला दुर्गोत्सव (Photo source- Patrika)

नैला दुर्गोत्सव (Photo source- Patrika)

Naila Durgotsav: सोने-हीरे से जड़ित मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा और म्यांमार के विश्व प्रसिद्ध श्वेत मंदिर के तर्ज पर बने नैला दुर्गोत्सव की धूम ऐसी मची है कि देशभर से इसे देखने के लिए श्रद्धालु शहर में पहुंच रहे हैं। पंचमी पर करीब 1 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे। पंचमी से मां दुर्गा नैला में घंटों तक सड़क जाम की स्थिति हर घंटे में उत्पन्न हो रही है। जबकि अधिकांश श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से ही नैला पहुंचकर दुर्गा की मां दर्शन कर वापस लौट जा रहे हैं।

Naila Durgotsav: भव्य प्रतिमा के साथ विशेष पंडाल तैयार

इसके अलावा मंत्री सहित अन्य वीआईपी के आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था शहर में चरमरा सी गई है। श्री-श्री दुर्गा सेवा समिति नैला द्वारा अग्रसेन भवन के सामने दुर्गोत्सव मनाने के लिए कुछ नया और भव्य विराजित करने की परंपरा रही है। यहां पिछले 12 से 15 साल से अधिक कुछ नया और हीरे-मोती से जड़ित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के साथ विशेष पंडाल तैयार किया जाता है।

दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पांडाल व मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है। इस बार कमल फूल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नैला दुर्गोत्सव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा और श्वेत मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र है।

सब की नजर भव्य पांडाल में

यहां पंडाल भी बहुत भव्य बनाया गया है। वहीं रात के समय पंडाल की लाइटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। भव्य लाइट बुर्ज खलीफा फेम लोगों को आकर्षित कर रहा है। जब लेजर लाइट शो चलता है, इसी दौरान भक्ती व जसगीत भी चलता है तो पूरा हजारों की भीड़ एकदम शांत हो जाता है।

सब की नजर भव्य पांडाल में रहता है। दुर्गोत्सव देखने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा सहित मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान शहर में भव्य उत्सव का माहौल है। इस प्रतिमा को देखने को पंचंमी व षष्ठमी में लगभग एक लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके है। सुबह से लेकर रात २ बजे तक शहर सहित पंडाल में भीड़ लगी रहती है।

लगता है मां खुद पंडाल में हैं विराजित

Naila Durgotsav: शक्ति की आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं तो पंडालों में भी माता प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इस बार नैला दुर्गोत्सव पंडाल में इतनी सजीव प्रतिमाएं स्थापित की गई है कि लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। माता की ऐसी ही प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे देखकर लगता है कि सौम्य स्वरूप में माता साक्षात विराजित हैं। सोशल मीडिया पर भी माता की इन प्रतिमाओं के फोटो वायरल हो रहे हैं और लोग हतप्रभ होकर कलाकार की कला को धन्यवाद दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / नैला दुर्गोत्सव में 35 फीट ऊंची सोने-हीरे से जड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण केंद्र, भव्य लाइटिंग शो देख भक्त हुए मंत्रमुग्ध

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! यूपी के ईंट भट्ठे में बंधक बने मजदूरों की हुई घर वापसी

8 श्रमिक देर रात तक पहुंचे बिलासपुर (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की देशी शराब भी निकली मिसब्रांड, पीने वाले हो जाए सावधान नहीं तो होगा नुकसान

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की देशी शराब भी निकली मिसब्रांड, पीने वाले हो जाए सावधान नहीं तो होगा नुकसान
जांजगीर चंपा

CG News: जेल परिसर में बना मंदिर जैसा माहौल, चारदीवारी में भी जल रही आस्था की ज्योत, कैदी रख रहे उपवास

CG News: जेल परिसर में बना मंदिर जैसा माहौल, चारदीवारी में भी जल रही आस्था की ज्योत, कैदी रख रहे उपवास
जांजगीर चंपा

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्लांट में 56 लाख से अधिक के जब्त गांजे को भट्ठी में डाला

पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Pamgarh MLA Viral Audio: भ्रष्ट पामगढ़ विधायक को हटाओ… Bjp कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जताया आक्रोश, पद से हटाने की मांग

विधायक का कथित ऑडियो वायरल (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.