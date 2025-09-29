नैला दुर्गोत्सव में 35 फीट ऊंची सोने-हीरे से जड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण केंद्र, भव्य लाइटिंग शो देख भक्त हुए मंत्रमुग्ध

नैला दुर्गोत्सव (Photo source- Patrika)
Naila Durgotsav: सोने-हीरे से जड़ित मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा और म्यांमार के विश्व प्रसिद्ध श्वेत मंदिर के तर्ज पर बने नैला दुर्गोत्सव की धूम ऐसी मची है कि देशभर से इसे देखने के लिए श्रद्धालु शहर में पहुंच रहे हैं। पंचमी पर करीब 1 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे। पंचमी से मां दुर्गा नैला में घंटों तक सड़क जाम की स्थिति हर घंटे में उत्पन्न हो रही है। जबकि अधिकांश श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से ही नैला पहुंचकर दुर्गा की मां दर्शन कर वापस लौट जा रहे हैं।
इसके अलावा मंत्री सहित अन्य वीआईपी के आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था शहर में चरमरा सी गई है। श्री-श्री दुर्गा सेवा समिति नैला द्वारा अग्रसेन भवन के सामने दुर्गोत्सव मनाने के लिए कुछ नया और भव्य विराजित करने की परंपरा रही है। यहां पिछले 12 से 15 साल से अधिक कुछ नया और हीरे-मोती से जड़ित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के साथ विशेष पंडाल तैयार किया जाता है।
दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पांडाल व मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है। इस बार कमल फूल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नैला दुर्गोत्सव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा और श्वेत मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र है।
यहां पंडाल भी बहुत भव्य बनाया गया है। वहीं रात के समय पंडाल की लाइटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। भव्य लाइट बुर्ज खलीफा फेम लोगों को आकर्षित कर रहा है। जब लेजर लाइट शो चलता है, इसी दौरान भक्ती व जसगीत भी चलता है तो पूरा हजारों की भीड़ एकदम शांत हो जाता है।
सब की नजर भव्य पांडाल में रहता है। दुर्गोत्सव देखने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा सहित मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान शहर में भव्य उत्सव का माहौल है। इस प्रतिमा को देखने को पंचंमी व षष्ठमी में लगभग एक लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके है। सुबह से लेकर रात २ बजे तक शहर सहित पंडाल में भीड़ लगी रहती है।
Naila Durgotsav: शक्ति की आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं तो पंडालों में भी माता प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इस बार नैला दुर्गोत्सव पंडाल में इतनी सजीव प्रतिमाएं स्थापित की गई है कि लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। माता की ऐसी ही प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे देखकर लगता है कि सौम्य स्वरूप में माता साक्षात विराजित हैं। सोशल मीडिया पर भी माता की इन प्रतिमाओं के फोटो वायरल हो रहे हैं और लोग हतप्रभ होकर कलाकार की कला को धन्यवाद दे रहे हैं।
