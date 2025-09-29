नैला दुर्गोत्सव में 35 फीट ऊंची सोने-हीरे से जड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण केंद्र, भव्य लाइटिंग शो देख भक्त हुए मंत्रमुग्ध

दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पांडाल व मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है। इस बार कमल फूल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नैला दुर्गोत्सव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा और श्वेत मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र है।