Navratri Special: शीतला माता का आस्था केंद्र बैगापारा: राजा जगतपाल के शासनकाल और दुर्ग किले की धार्मिक परंपराएं, जानें इतिहास

चंद्राकर बताते हैं कि मंदिर को लेकर आज भी प्राचीन आस्था है कि यहां पूजा अर्चना करने से हर प्राकृतिक आपदा का निराकरण हो जाता है। यहां बेहद श्रद्धा से जुड़वास पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि मंदिर में पूजा कर जल शरीर में लगाने से छोटी और बड़ी माता (चिकनपॉक्स) का निवारण हो जाता है। पूर्व मंत्री व दिवंगत नेता हेमचंद यादव भी इस मंदिर से जुड़े हुए थे।